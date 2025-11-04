館長稱台灣企業產值10億！台網友傻眼：太澎風了

政治中心／綜合報導

「館長」陳之漢今年多次前往中國旅遊、談生意，日前前往北京遊玩時接受當地媒體訪問，他直言目前整個台灣充斥著一股「逢中必反」的風氣，而他就是站出來改變的人，這也連帶讓在台灣的企業遭到打壓，「本來一年有10億元的產值，現在都沒了」，不明白為何台灣人要反中，直呼「台灣人到底在反個屁」、「兩岸勢必走向統一」。





館長稱企業在台灣產值：1年有10億！ 扯遭「民進黨打壓」不懂台人為何反中

館長拜訪北京，直播整個旅遊過程。（圖／翻攝自館長YT）

館長在中國受訪談到兩岸關係，透露中國現在發展很好，很多台灣人都不知道中國真實情況，而且台灣目前社會上有「逢中必反，反到極端」的風氣，直言必須要有勇氣的人出來改善才能改變兩岸關係，他表示「自己」就是其中之一，並直呼「兩岸最後一定會走向統一」。另外，館長也提到，自己在台灣原本一年有將近10億的產值，因為自己支持兩岸統一，稱自己是中國人，就遭到民進黨打壓，如今企業都沒了「因為我說台灣跟中國應該要走向和平，應該走向包容，互相了解，最後共榮，最後和平統一」。

館長表示自己原本有10產值公司，卻遭民進黨打壓導致全沒了。（圖／翻攝自館長YT）

館長表示，現在資訊越來越開放，鼓勵兩岸要多多交流，他感嘆「全世界都跟中國做生意，台灣人到底在反個屁，全台灣買得到的東西95%都是Made in China，這就是事實」。館長這段發言一出後，引發台灣網友熱烈討論「打他那裡了？10億？你乾脆說100億好了……用點腦袋好嗎？你媽沒給你嗎？」、「10億是哪來的資訊？」、「幾年前風風火火，購物網站還要排隊才能買，根本一手好牌被他打到爛，貼牌爛貨無情暴怒，玩成這樣真的他媽可悲 」「到底哪來的10億啦，澎風的太超過了」、「打壓？好笑！凡事賴給清德、執政黨就對了」、「什麼都怪民進黨，母雞不下蛋也怪民進黨，家裡有蟑螂也怪民進黨，推給民進黨萬事過關」。

原文出處：館長稱企業在台灣產值：1年有10億！台網友傻眼「哪來這麼多錢」：太澎風了

