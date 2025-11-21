館長稱有中國金主投資廈門開館！陳君瑋：商業包裝收紅錢？

成吉思汗健身俱樂部創辦人館長陳之漢，宣布健身房有望進駐中國大陸，首站預計選在廈門，有中國大咖金主投資，開心稱「自己運氣很好」，找到非常大的老闆。律師陳君瑋在《台灣最前線》節目中指出，這場直播有可能是事先鋪墊，先把金錢往來包裝成商業，方便未來收紅錢。

館長在直播中指出，他去澳門跟投資者談了整整兩天，提到健身事業、商品銷售、品牌建立及公司架構等，獲得對方的積極回應。陳君瑋表示，這場直播可能是在演戲，館長想把自己收紅錢這件事情，轉化成跟對岸的投資關係，「包裝成是商業」，他也質疑，中國本身健身房也不少，為什麼需要館長刻意去開健身房，「找一個在台灣經營不下去的人去中國開分店」，如果真的是成功找到投資者，那請秀出雙方的備忘錄，「一定會有一個投資協議」，不然，就是單純在騙檢調而已。

原文出處：館長自稱有中國大咖金主投資廈門開健身房！陳君瑋：商業包裝收紅錢？

