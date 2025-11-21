館長稱高市早苗「會被中國滅了」！直播公開警告嗆「愚蠢」被網罵翻

政治中心／綜合報導





網紅館長（陳之漢）近期彷彿中國支持者，過去屢屢在社群上吹捧中國，後續也多次高調直播到當地旅遊，希望藉由曝光度，在中國展開新事業。針對近期中日關係緊張，館長在直播中竟稱日本首相高市早苗「會被中國滅掉」，並認為對方相當愚蠢，讓網友看傻眼並批評其言論。





高市早苗日前表示「台灣有事，就是日本有事」，意外引發中日關係緊張。（圖／翻攝高市早苗X）

館長在直播中表示，高市早苗很有可能因為相關的涉台言論遭中國懲治，強調：「妳一定被中國滅了。」他進一步說，不是要針對所有日本人，但怎麼會選出這麼「愚蠢」的首相？最後他更嗆：「高市早苗，我這邊鄭重警告，妳不代表所有日本人。」

館長在直播中稱高市早苗「愚蠢」。（圖／翻攝館長臉書）

館長直言，這件事情本來不用上升到這種階段，也強調自己沒有仇日。他舉例自己曾去過日本，認為日本的動畫好看，所以對日本有親切感。但多數網友無法認同館長的說法，紛紛留言：「快去賺，台灣已不適合你了，去吧當個真正的中國韭菜」、「這集太偏操弄民族主義」、「望館長去中國直播，一樣要口出幹話」、「是他要蹭日本首相的流量啦」。













