即時中心／廖予瑄報導

網紅「館長」陳之漢先前曾2度赴中國，並不斷吹捧當地設施多麼先進，而近日他又在直播中口無遮攔，放話要把總統賴清德「狗頭斬下來」，甚至喊話中國「兄弟我等你」，引發輿論譁然。今（9）日新北地檢署偵結，認其涉犯《刑法》恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌，提起公訴。稍早，館長竟在臉書上PO出自己遭檢警帶走的畫面，還指稱「黨、檢、媒三位一體不是蓋的。」不料，留言區卻引來網友們大酸，「話都你在說」、「犯罪了就像個男人一樣去面對！」

館長去（2025）年10月5日21時許，於YouTube以「週日國民黨選黨主席，兩岸辯論會開天窗，我早說了不是嗎？台灣政治我也搞了12年」為題公開直播，並發表，「兩岸一家親，我們都是中國人，我給你挺，你是我的兄弟」、「咱們就武統，2027年就甭選了」、「一個不留，精準打擊，斬首，你別怕」等言論，暗示支持中國武力犯台；此外，他還稱，「精確斬首嘛」、「把賴清德狗頭斬下來」等語，刻意在「武統」議題上，將近日新聞報導中「中共演練對台斬首行動」，衍生為將總統首級砍下的意味。

館長在直播上放話，「把賴清德狗頭斬下來」等語。（圖／民視新聞資料照）





對此，新北檢指出，館長的所為已逾越社會相當性，「難認仍受言論自由之保護」，並指國家元首雖受國安特勤保護，然而任何人均有免於恐懼之自由，「一般人如知悉與自身政治立場相左之人，並揚言將其頭顱砍下等加害生命、身體惡害內容時，勢必會就其自身生命安全產生不安之感受」，因此認定館長涉犯《刑法》第151條之恐嚇公眾、同法第305條之恐嚇危害安全等罪嫌，並提起公訴。

然而，館長稍早卻囂張地在臉書PO出一張，自己遭大批檢警帶走的畫面，並表示自己在今日被民進黨及賴清德用恐嚇罪起訴，「果然黨檢媒三位一體不是蓋的。」

館長稱，「果然黨檢媒三位一體不是蓋的。」（圖／擷取自館長臉書）

貼文一出，雖然有不少人為館長加油，但卻有更多網友留言開轟，「話都你在說」、「你可以說他（賴清德）很爛，但不能說要砍他」、「民主不代表可以亂嘴！」、「大人應該要用身教來給後代示範，不是每天髒話恐嚇台灣才能做生意，我覺得這不是一件很好的身教，尤其是公眾人物！」、「個人造業個人擔，犯罪了就像個男人一樣去面對！」

館長的言論引發網友們抨擊。（圖／擷取自館長臉書）

館長的言論引發網友們抨擊。（圖／擷取自館長臉書）

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／館長稱「斬賴清德X頭」下場慘了！今依恐嚇罪起訴 囂張再喊「29字」遭網轟

