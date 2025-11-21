館長突宣布「西進中國」！曝預設地點：投資者非常多

娛樂中心／綜合報導

成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢近日遭前員工爆料昔日往事，掀起各界熱議，今年他也積極前往中國，拓展事業版圖，日前前員工李慶元的錄音檔中才聽到館長抱怨全台灣健身房每個月都在賠錢，且「瀕臨倒閉狀態」，如今他突然宣布，未來有機會將在中國開設健身房，首站預計選定廈門，雖然目前仍待股東親訪台灣總部評估，但投資者興趣濃厚，並已與他洽談兩天，開心直呼「我真的是運氣很好，找到非常大的老闆，就是那種很誇張的啦」。

館長才喊「台灣健身房快倒閉」！突宣布「西進中國」曝預設地點：投資者非常多

館長才稱台灣健身房快倒閉，突宣布中國找到投資人協助西進。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）館長在直播宣布「成吉思汗健身房」有望進軍中國市場，首站預計落腳廈門，不過這項計畫要等股東親赴台灣健身房場勘，才會確定下一步，館長也強調投資者非常多，且相當有興趣，雙方談了整整兩天，內容包括健身事業、商品銷售、品牌建立及公司架構等，都獲得積極回應。同時館長也感嘆，「中國大陸實在是一個非常神奇的地方」，很多大老闆聽到他的名字，都希望趕快到中國發展事業。過去他在台灣受到打壓與背叛，獲得不少中國人士的同情和支持，因此進一步促成合作意願，館長透露「找到非常非常大的老闆，我說的是抖音的，非常非常誇張，他們說他們來幫我抄號（抖音號），這個大老闆如果願意錄個10秒鐘，到時候再講，我現在講也沒人信」。最後館長不忘向中國方投資者致謝，並承諾粉絲未來在中國賺到錢，一定會回饋台灣社會。

館長表示首戰可能選在廈門，稱投資人非常多。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）

回顧李慶元爆料事件，館長在錄音檔向眾人透露公司財務狀況「虧損得非常嚴重，可以說是幾乎快倒閉的狀態」，坦言「現在公司呢，虧損得非常嚴重，可以說是幾乎倒閉、快呈現倒閉的狀態，倒閉的狀態喔！台北館現在負債8、9000萬；高雄館平均負債4000萬；林口負3000萬；中壢可能是幾個億」，連帶影響電商、蛋捲店等旗下的產業，嘆「當一艘船沉了，它什麼都沉了」，如今他話鋒一轉，稱在中國找到重要投資人，將在中國拓展事業版圖，也讓不少網友質疑館長事業是否真的慘賠。

原文出處：館長才喊「台灣健身房快倒閉」！突宣布「西進中國」曝預設地點：投資者非常多

