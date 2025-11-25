館長突憂揭「猝逝危機」！親曝病況：不排除赴中國就醫

娛樂中心／李明融報導

「館長」陳之漢日前才遭元老級員工「小瑋」爆出職場性騷擾，讓館長怒喊根本沒這件事，甚至揭開元老級員工的吸血事蹟，憤而要求「即刻開除」。另外，館長在直播中自曝近年身體健康亮起紅燈，胃部出現令館長難受的問題，隨時有中風危機，在這起風波後，胃疾再犯，憂心哪天就中風猝逝。

館長才鬧翻元老級員工「小瑋」！突憂揭「猝逝危機」曝病況：不排除赴中國就醫

館長（左）日前才遭元老級員工指控職場性騷擾，讓館長身心俱疲。（圖／翻攝自館長臉書、臉書粉專《李慶元》）館長近期直播只要講到激動處，就會不斷打嗝，他昨天（24日）晚間開直播表示晚上6點半就吃飯了，沒想到直到晚上11點胃部仍有不適，研判是因直播講到政治時，情緒過於激動，才會害他胃酸湧現，不舒服的程度讓他甚至出現想吐的感覺，他形容就像武俠小說裡稱的「氣急攻心」，擔心自己有可能也會這樣，遇到狀況最差的時候他形容「胃酸會往上噴，快吸不到空氣，生氣情緒一上來，做直播太激動就往上頂，很像電影氣急攻心死掉，搞不好哪一天人就中風就走了，然後覺得頭暈血壓高，胃又痛」。

廣告 廣告

館長才鬧翻元老級員工「小瑋」！突憂揭「猝逝危機」曝病況：不排除赴中國就醫

館長直播中透露自己的身體狀況，表示胃疾到現在都還沒找到解決辦法。（圖／翻攝自YT《館長惡名昭彰 》）

先前館長健康檢查才發現腦血管出現萎縮，為了不讓血液繼續變濃稠，因此不抽紙菸，當時他憂心向粉絲表示「隨時會中風，隨時喔，也就是說我這棵大樹隨時會倒」，診斷出憂鬱、躁鬱症，我當然會有病，當然腦部血管會萎縮，直到花了一個半月時間都在自救，每天都要吃抗凝血劑，加上不斷的運動才讓血液回到標準值，但打嗝的問題吃胃藥都無法根治，害他身心俱疲，曾無奈表示「我怎麼冥想？台灣的事情那麼多」，對此，他也表示在中國投資認識不少有錢人，不排除未來赴中國就醫。

《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：館長才鬧翻元老級員工「小瑋」！突憂揭「猝逝危機」曝病況：不排除赴中國就醫

更多民視新聞報導

館長突宣布「西進中國」！曝預設地點：投資者非常多

周子瑜回家開唱！玉澤演「在地反應」粉絲嗨翻：超台

粿粿「富二代」哥哥挺妹妹！「動用遺產」開告酸民

