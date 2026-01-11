館長站台力挺白委 喊話用選票「給賴清德教訓」

網紅「館長」陳之漢（中時資料照）

網紅「館長」陳之漢 今（11）日下午現身「黃國昌新北市後援會」成立大會，公開為台灣民眾黨主席 黃國昌 站台助講。陳之漢直言，過去從未想過會支持一名政治人物到這個程度，但多年來親眼見證黃國昌「始終如一、不畏強權」，是少數真正站在人民第一線、能與整個民進黨抗衡的政治人物，並呼籲新北市民在今年選舉中，用選票「改變台灣、教訓民進黨」。

陳之漢致詞時回顧，民國108年剛投入直播時，初識黃國昌，當時只覺得對方「不過就是一個政客」。然而多年相處與觀察後，他形容黃國昌是「我從來沒看過長成這樣子的政治人物」，一個人對抗民進黨所有立委，「加起來都沒有他一個人強」。

陳之漢進一步指出，無論藍綠，這些年來能真正接觸弊案、持續監督權力的人並不多，而黃國昌一路走來始終如一，從不畏懼強權，永遠站在人民第一線。他直言，這樣「有實踐力、說到做到」的政治人物，在台灣政壇極為罕見。

談及近年政治局勢，陳之漢情緒激動表示，去年對許多支持者而言，是「打得非常辛苦的一仗」，也是台灣政治史上「最可惡、最悲慘的事情之一」。他提到，許多民眾至今仍無法釋懷相關政治風暴，街頭抗爭中「流了多少眼淚，叫天天不應、叫地地不靈」，只希望賴清德總統能給出一個交代。

陳之漢說，與去年的低潮不同，今年終於迎來一個能夠透過選票改變局勢的機會，「我們終於可以用手上的這張選票，告訴民進黨，台灣要改變」。他並呼籲支持者，不只要支持黃國昌，也要在全台各地議員選舉中力挺民眾黨，為台灣政治寫下一個清楚的訊號。

在力挺黃國昌的同時，陳之漢也分享兩人互動點滴，笑稱黃國昌「以前很胖，現在很瘦」，卻始終是那個說到做到的人。他細數黃國昌1年內完成接任黨主席、持續開會、讀書、直播監督政府，甚至兼顧健身與巴西柔術訓練，形容對方是「真正做到的人」。

陳之漢強調，即使民進黨握有龐大資源、台灣政治仍受金錢與媒體結構影響，他仍呼籲全新北、全台灣的民眾在今年站出來支持黃國昌與民眾黨，「不只是幫一個政黨，而是替台灣人民，給民進黨、給賴清德，一個清楚的教訓。」

