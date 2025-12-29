館長簽代言扯家人轉移焦點 沈伯洋：我家人有跟王滬寧、解放軍簽約嗎？

民進黨立委沈伯洋。 圖：蕭依岑/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 網紅「館長」陳之漢被指與中國方面簽署高額代言合約、並反指立委沈伯洋家人經商一事，民進黨立委沈伯洋今（29）日回應指出，整起事件的關鍵不在於「做不做生意」，而在於「背後是誰在出資、是否涉及中國官方力量」。他直言，將正常商業行為與可能涉及中共統戰操作混為一談，是刻意模糊焦點。

沈伯洋強調，館長試圖將焦點轉向其家人經商，完全是錯置問題核心。他直言：「我們家人是跟王滬寧簽約了嗎？是跟解放軍簽約了嗎？」他也指出，自己家族從事的是一般貿易行為，且公司設立於厄瓜多，並非在中國經營，更不存在與中國官方、軍方或統戰系統往來的問題。

沈伯洋提到，真正該被檢視的，是若有台灣公眾人物與具中共官方背景的單位合作，是否已涉及國安風險。他強調，問題不在於「有沒有賺錢」，而在於「錢從哪裡來、背後是誰」。若合作對象與國台辦、解放軍或統戰體系相關，依法恐涉及《反滲透法》適用範圍，這才是社會必須嚴肅看待的重點。

他提醒，近年來中共常透過商業合作、投資或代言形式進行滲透操作，外界不應低估其政治目的。若將此類問題簡化為「誰能不能賺錢」，反而模糊了真正的風險所在。

沈伯洋最後表示，提醒風險並非對任何人進行指控，而是基於國安考量的必要提醒。他強調，民主社會可以有不同聲音，但涉及國家安全時，社會更應提高警覺，而非轉移焦點、模糊事實。

