館長終於能在中國撈錢！抖音商業號「這一天開播」

政治立場不斷鬼轉的網紅館長（陳之漢），近來不斷飛往中國進行直播，之後更是宣布健身房要進駐中國，但中國官方卻一度不許他開抖音、B站帳號，公司也無法設立，雖然後來成功開了抖音帳號，但卻只是個人帳號，無法營利。而在近日，館長則透過社群上傳影片，宣布「我終於有抖音商業號了」。





館長開通「抖音商業號」終於能在中國撈錢！將在「這一天開播」真實粉絲人數曝

館長曬出手機中成功辦好抖音商業號的截圖。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）





館長近日在Youtube上傳新片，只見他在影片中模仿起香港經典動作電影《力王》，戴上假髮，身穿白色背心，高喊「大家不用等了」，接著開心曬出手機中成功辦好抖音商業號的截圖，之後更是「打破圍牆」，大喊「我有抖音商業號了！」，最後的截圖中更是可以看到，館長的抖音商業號已有13.5萬粉絲追蹤。

館長高喊「我有抖音商業號了！」。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）





至於何時開播？館長則表示「月底開始直播」，希望大家可以追蹤、訂閱。影片出爐後，短短3天就吸引超過14.7萬點閱，大多網友都感到欣慰，「不要再管政治了，做生意賺錢重要，身體健康重要」、「阿館照顧好自己、家人和員工／企業，才是最重要的！」、「現在只希望阿館好好賺錢，把錢用在對的人身上」。









館長談到與中國投資方的談話，忍不住感動落淚。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）





事實上，館長日前在直播時宣布「成吉思汗健身房」有望進軍中國市場，首站預計落腳廈門，強調投資者非常多，且相當有興趣，雙方談了整整兩天，內容包括健身事業、商品銷售、品牌建立及公司架構等，都獲得積極回應。他透露自己本只想20％到30％，但對方卻霸氣回「不用，賺錢了，給你一半，沒賺錢算我的」甚至稱房子很多、不用租金，讓他相當感動，但外界卻不看好，質疑「別傻了啦，大家都是商人！不談錢？談民族感情？錢隨便你用？不求回報？傻子才會相信」。

