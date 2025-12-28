館長終於落地生根？中國「直播首戰」：20分鐘破8位數

娛樂中心／綜合報導



經營健身房事業起家的網紅館長（陳之漢），近期有意將事業轉往中國發展，除了砸重本多次赴當地城市旅遊直播，更大肆宣揚中國優點。過去想在中國設立公司的館長，一度受到限制，但後續終於完成相關手續，26日首度在中國開直播帶貨，開播20分鐘就售出1.7萬單的「旺旺大禮包」，換算後營業額超過319萬人民幣（約1424萬新台幣）。

館長直播開播後，有網友在Threads上統計，指出：「館長首次帶貨56分鐘，營業額1042萬，網紅帶貨利潤20%，一小時賺了200萬人民幣，近1000萬台幣，這樣算舔共成功還是失敗？」多數網友在下方留言「雙11都死一片，我還真的不信誰要買他的那些爛貨源」、「驚人退貨率：行業的毒瘤，在中國，直播帶貨的退貨率是所有電商模式中最高的，這直接壓縮了網紅與商家的利潤」、「6天後就申請退貨了啊」。



館長終於落地生根？中國「直播首戰」成績曝光：20分鐘破8位數新台幣

館長開播後隨即登上帶貨排行榜。（圖／翻攝畫面此外，有知情帶貨模式的人士指出「這個是熱度，不是營業額，我們公司抖音直播，6個人互相刷3000塊人民幣，這個熱度就能做到12萬」、「跟台灣朋友說一下中國直播帶貨內幕吧！為了高流量，帶貨主播會故意找公司刷單，這家公司可能是自己的，也可能有合作的公司。流量熱度上去了，就會有不明真相的群眾上當，去買他們的帶貨物品！他們自己刷的單根本就不會出貨，不明真相的群眾買了覺得不適合退掉的也是少數，他們就是這麼賺錢的！還有一個騙人的把戲就是，提高原本一件物品的價值，直播間略微降價，一句『家人們』，就騙得無數人花錢」。根據《香港商報》指出，館長直播首場登上「帶貨總榜第1名」，開播僅20分鐘就售出1.7萬單的「旺旺大禮包」。若以該產品的直播售價188元人民幣來算，賣出1.7萬單，營業額超過319萬人民幣（約1424萬新台幣）。









