館長罵政府喊便當店收攤秒變卦 「氣死你們」反轉劇四叉貓酸爆

網紅「館長」陳之漢旗下便當品牌「True飯」，才剛在11日直播中被他怒嗆「真的被偉大的民進黨害死」，並宣布要收攤；沒想到數小時後劇情迅速反轉，稱便當店將繼續營業，要「氣死」看衰生意的網友。對此，網紅四叉貓諷刺表示自己「被氣到眼角泛淚」，也質疑那些為便當店關門感到婉惜的館長粉絲，是不是都是「反串仔」。

館長先前在直播中抱怨電商業績低迷，並將便當店「True飯」的慘澹業績，歸咎於非洲豬瘟疫情及民進黨政府，隨即宣布該品牌將於月底收攤。然而，在消息曝光後短短數小時，館長又改口表示新聞全面造謠，「我就說我永遠都有流量」，更宣布便當店將繼續營業，「氣死你們」。

便當店官方社群帳號也截圖轉發館長發文表示：「我結束營業，我又開始營業」、「我們的館闆闆當然是於心不忍，咬著牙也要撐下去」，並宣布將於12月1日推出新菜色。便當店稱，是因為「看到大家這麼的捨不得」，才決定繼續撐下去。

對於這場戲劇性的反轉，網紅四叉貓在臉書發文嘲諷：「館長經營的那個最頂燒肉飯，五個小時前宣布要結束營業，但比……可能是太多人去嘲笑館長了，所以館長又決定要繼續營業氣死我們。」他還打趣標註「眼角泛淚」，表示自己「好氣好氣喔」。

四叉貓也針對「太多人捨不得」的小編說法提出質疑，反問道：「跑去留言說『捨不得』的是不是都反串仔？」貼文一出，引來大批網友留言嘲弄，有人批評館長「跟領一萬元去捐給柯文哲說要氣死青鳥的草一樣耶」、「一天賣40個便當，所以是這40人捨不得嗎？」、「下次就罵這些留捨不得的沒良心了」。也有人指出：「說關的是他！粉專也公開說要關，哪裡造謠了？」





