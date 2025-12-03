館長翻臉民眾黨去日本！怒嗆「只愛選票」：莫名其妙

政治中心／楊佩怡報導

近日網紅「館長」陳之漢多次公開支持中國，並在直播中表態自己是中國人、兩岸一家親等字句，引發網友們關注。沒想到近期日本首相高市早苗因發表「台灣有事」言論，引起中國不滿，而館長竟立刻和國民黨、民眾撇清關係。他日前才在直播中切割民眾黨主席黃國昌，後來竟又在直播中怒嗆藍、白，一系列操作讓網友們看的是霧煞煞。

館長11月29日直播時，被網友問到黃國昌相關議題，館長直面回應：「黃國昌他做他的，我做我的，我也不懂你們為什麼一定要來問我這個問題。身為一個政黨，他要去訪誰那是他們民眾黨（的事），我有我要過的生活、他們黨有他們要過的生活、國民黨有他們黨要做的事情」。他還強調自己現在要做的就是要去中國，繼續在台灣製造影響力，只要是藍找我、白找他選舉的時候都會支持。不過他也指出跟黃國昌的理念跟他有出入，似乎是在與對方切割。

館長（右）日前才在直播中切割黃國昌（左），認為雙方有些理念、想法不同。（圖／翻攝自黃國昌臉書、館長YT頻道）

而館長在2日的直播中，更是將藍白都罵了一遍，他提到最近中日關係緊張，「20幾個、10幾個國民黨立委，選完大罷免跑去日本玩、去跟日本交流」，接著他指出在中日關係最不好的時候，「民眾黨跑去日本拍一個沒有人的辦公桌，還讓民進黨做新聞，見不到半個官員，然後讓中國人家都狂，中國人他X罵」，館長還氣憤表示自己也被中國罵死。此外，館長皺起眉頭的說道：「你們既然可以去日本，這麼有勇氣，藍白都一樣，那你們有沒有勇氣去中國談一談，談的是人民的未來，談的是兩邊長久以來、七八十年的矛盾，真他X的很難嗎？」。

館長2日在直播中痛批藍白去日本旅遊，讓中國生氣，還害他被罵，「覺得莫名其妙」。（圖／翻攝自館長YT頻道）

不僅如此，他更痛批藍白兩黨的人，「這些人真的不要這麼政治利益啊，我今天就把話講一講，怎麼這麼沒有勇氣啊，我都去了這麼多趟了，我都已經片拍這麼多了，中國人、同胞這麼好，這麼好的一個國家，你為什麼要跟民進黨一樣，好像對方他X是什麼頭上長角、嘴巴長獠牙，過去都被他吞了、吃了。你們這麼在乎選票是不是？我真的覺得莫名其妙，看著就有氣！」相關片段在網上瘋傳，不少網友開嗆「不做死就不會死」、「你去那麼多次，談到了什麼，說來聽聽」、「越舔越深入，現在到直腸了」、「我怎麼聽不懂他在供三X？」、「天天就你的破事最多？瞎搞新聞、瞎製造瞎流量，根本就是亂源」。





