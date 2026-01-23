館長臉合成佛像「做1動作」！網歪樓諷：好像習近平

娛樂中心／綜合報導



網紅「館長」陳之漢除了態度鬼轉、不斷舔中引發部分人反感外，日前更是稱要把總統賴清德「狗頭斬下來」引發爭議，近來更是積極西進擴展事業版圖，選在中國福建省廈門設立電商公司，挑戰「直播帶貨」撈人民幣。近日他在個人帳號上發布一段惡搞短片，將自己的臉透過修圖合成到一尊佛像上，塑造成一尊豎起中指、表情微妙的佛，原本只是自嘲式的幽默創作，卻意外引發網友歪樓討論。









館長臉被合成石雕佛像，安詳神情意外引發網友笑喊：越看越像習近平。（圖／美聯社提供、Youtube頻道《館長惡名昭彰》）

從館長分享的畫面可以看到，影片中以導覽介紹的方式，呈現一尊石雕佛像，神情安詳、雙頰圓潤、嘴角微微上揚。而館長的臉部輪廓被合成在佛像上，乍看之下是館長本人的五官，但由於石像比例放大、臉型偏寬，加上表情略顯嚴肅，竟讓不少網友校喊「越看越像中國國家主席習近平」，相關留言瞬間洗版。









畫面曝光後留言區引來網友朝聖，紛紛調侃「這尊是維尼佛吧」。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）

畫面曝光後，留言區迅速湧入大量網友朝聖，有人調侃「DNA不會騙人」、「這尊是維尼佛吧」、「你是在暗諷習皇帝嗎，太敢了」、「這臉真的百搭欸」，也有人單純覺得畫面荒謬好笑，直言「怎麼可以像成這樣」。





