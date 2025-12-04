館長臥推失誤遭「槓鈴壓胸」身亡！監視器曝光生前畫面

國際中心／張予柔報導



巴西奧林達一名55歲博物館館長蒙特內格羅（Ronald Montenegro），近日在健身房進行臥推時，不慎讓槓鈴滑落重壓在胸口，他起身後沒幾秒就倒地，送醫後仍不幸身亡。這起悲劇震驚當地社群，健身房與博物館皆發表聲明哀悼。









博物館館長熱愛健身，在臥推時，卻疑似因為手沒抓穩，導致槓片重擊胸口。（圖／翻攝自IG＠francnews）

根據外媒《每日郵報》報導，蒙特內格羅是當地知名的Palacio dos Bonecos Gigantes博物館館長，同時熱愛健身。事故發生在12月1日，他在常去的健身房進行臥推，卻疑似因為手沒抓穩，導致槓片重擊胸口。從監視器畫面可見，他在重擊後仍能自行坐起、站立，但走了兩三步後倒地，臉色明顯痛苦。一旁民眾立即上前查看他的狀況，並將他緊急送往附近醫療中心，但最終宣告不治。

館長爬起來走了兩三步後倒地，臉色明顯痛苦，最終送醫宣告不治。（圖／翻攝自IG＠francnews）

警方調查發現，這是一起意外事故。健身房事後也在社群發文哀悼，強調「當時團隊立即提供協助並聯繫專業醫療資源」，對於無法挽回館長生命深感悲痛，並承諾會全力協助死者家屬。蒙特內格羅任職的博物館也發布聲明，「我們失去的不只是領導者，更是一位朋友、創作者與文化守護者。他的熱情與願景將永存於這座城市與嘉年華文化之中」博物館也宣布停業至12月5日，以示尊重。

健身房與博物館皆發表聲明哀悼，館長的家屬卻對事故提出疑慮。（圖／翻攝自IG＠francnews）

此外，蒙特內格羅家屬對事故提出疑慮，指出健身房未充分落實安全流程。他們表示，臥推屬高風險動作，儘管蒙特內格羅長期訓練保持健康，但也需要教練在旁協助，監視器畫面顯示當時無人指導。他們呼籲健身房加強安全措施，以避免類似悲劇再次發生。





