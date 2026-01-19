館長自嘲若被關沒人同情！網酸：只有這句是人話

政治中心／張予柔報導



網紅「館長」陳之漢日前在直播中脫口說出「把賴清德狗頭斬下來」等激烈言論，引發社會討論，也遭到多名民眾檢舉。新北地檢署日前依涉嫌恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌對其提起公訴，相關案件仍在司法程序中。不過事件尚未落幕，館長17日再度於直播中開火，痛批台灣司法體系，情緒激動的發言再度掀起網路熱議。









館長在直播中談及中天記者林宸佑涉《國安法》遭收押一事，情緒激動痛批台灣司法「沒有公理正義」。（圖／翻攝自 Youtube頻道《館長惡名昭彰》）

中天記者林宸佑日前因涉嫌違反《國安法》，橋頭地檢署指揮調查局前往其住處搜索後，將其帶回高雄偵訊，訊後聲押獲准，館長在直播中提及此事，稱台灣已經「沒有道理、沒有公理正義、沒有真相」，甚至以粗俗字眼抨擊司法與檢察體系，怒批「台灣司法現在就是一坨X」、「你們可以辦我，全世界都在看，網路上的東西是不會消失的，兩岸人民都在看，你可以辦我啊！」，情緒相當激動。他還稱，當前社會是非顛倒，「憑什麼好人瑟瑟發抖、壞人精神抖擻」。

館長在直播中感嘆如果是自己遭羈押也「沒有人會同情」，相關言論被粉專轉貼後，引發大批網友留言附和。（圖／翻攝自臉書粉專《Mr.柯學先生》）

館長還哀傷表示「我跟你講今天就算是館長被羈押啊，我可以很肯定地講啊，這個世界馬照跑、舞照跳，沒有人會同情我啊！」這一番話被臉書粉專「Mr.柯學先生」分享，吸引大批網友紛紛留言表示贊同，「而且大多數的人都會很高興」、「這一次非常認同」、「不只不會同情，還會用力恥笑」、「只有這一句是人話」。



