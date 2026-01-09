館長自封台灣意見領袖！驕傲自己巨大持久面相好 網酸：2026最驚悚

記者林宜君／台北報導

館長說自己在台灣不只是一位網紅而已。（圖／翻攝自九醬YT）

官長自稱自己是一位領導者。（圖／翻攝自九醬YT）

「館長」本名陳思翰，是知名健身教練、企業家及網路意見領袖，經常在直播和社群上發言，引發話題與爭議。近日，館長在一次直播中再次自稱自己「全台灣流量最好的三個人之一」，強調自己巨大、持久、面相好，作為意見領袖自豪。然而這番話在網路上引起批評聲浪，網友留言表示：「網路領袖????哪來的自信????誰給你的勇氣」、「蠻垃圾的 一直舔又不拿對方身份證 笑死」、「館長政治領袖??? 果真是人不要臉天下無敵」、「家裡沒鏡子？」。

館長稱自己巨大。（圖／翻攝自九醬YT）

繼續誇自己持久。（圖／翻攝自九醬YT）

還說自己面相好。（圖／翻攝自九醬YT）

先前館長在中國男星于朦朧事件中發表評論，也引發中國網友大量退貨潮。社群討論指出，館長在直播帶貨後，有大量商品遭退回，不少網友直呼「退貨排山倒海」。館長近年積極拓展個人品牌及直播帶貨事業，尤其在中國電商平台上的露出頻繁。媒體報導，他在中國進行直播首秀，20分鐘內賣出大量商品，銷售額被傳破百萬人民幣，但未經官方證實，也有業界人士指出，中國直播帶貨環境中常存在刷單、提高流量與排名的操作，真實出貨與退貨情況難以掌握。

就是我陳之漢（陳思漢）。（圖／翻攝自九醬YT）

稱自己代表百分之60的民意。（圖／翻攝自九醬YT）

狂笑台灣人怕他(館長)站來。（圖／翻攝自九醬YT）

網轟，人不要臉天下無敵。（圖／翻攝自九醬YT）

網轟智障館長。（圖／翻攝自九醬YT）

對于朦朧的評論，以及自稱流量前三的言論在社群上引起大量討論與爭議。網友留言如：「館長罵他是有什麼毛病？」、「館長一臉不屑」、「館長還呸」、「你這個肉呆」、「你算什麼東西」、「退貨就是爽」，呈現出社群對其言行的高度批評，但目前陳之漢本人尚未透過正式管道回應退貨與言論風波。

