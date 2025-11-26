館長自曝收10億中資反遭小粉紅砲轟 王義川見資金用途喊：自證己罪

館長在直播澄清在對岸拿到的資金是用在經營台灣媒體，可是小粉紅並不買單。（翻攝YT頻道「館長惡名昭彰」）

網紅「館長」陳之漢最近密集登陸中國，並毫不諱言預測兩岸關係「勢必走向統一」，引發外界譁然。他日前在北京受訪時，直言台灣瀰漫著一股「逢中必反」的氛圍，他挺身而出發聲，卻因此遭到本土企業封殺，導致他一年近十億元的事業收益化為烏有，不滿砲轟：「台灣人到底在反個屁」。

館長近期舔中爭議不斷，18日再度造訪澳門，返台後立即在直播中爆料，有位中國金主主動找他洽談合作，願意協助他的健身事業赴陸發展，並透露金主讚揚他是「民族英雄」，不忍看他在台灣受人欺負，因此承諾出資助他在中國擴展健身房事業版圖。館長在鏡頭前擦拭眼淚，感動強調對方承諾所有擴店資金全由對方買單，甚至賺來的錢他可以先運用，霸氣態度讓他聽得非常動容。

館長收10億中資的用途為何？

然而，微博傳聞卻爆出其實是館長主動向中國開口要價10億新台幣。儘管館長在直播中澄清這筆資金是要帶回台灣經營媒體，目的是輔選民眾黨，希望讓民進黨下台，但這番說法未能說服中國網友。許多「小粉紅」質疑他像是「牆頭草」般搖擺不定，認為他不值這個天價，唱衰他：「十億公司他管不來」，這讓館長暴跳如雷，在直播中槓上小粉紅。

館長收中國資金為合涉嫌違法？

三立政論節目《新台派上線》主持人李正皓、桃園市議員于北辰和民進黨立委王義川，針對館長公開說明資金流向的行為感到震驚，認為他此舉根本是不打自招，親口證實網路上的臆測。立委王義川嚴正警告，館長如果接受了境外敵對勢力的金援，而資金目標明確指向介入2026年地方選舉和2028年總統大選，企圖「扳倒民進黨」，將違反《反滲透法》相關規定，後果不堪設想。

不僅如此，館長也淪為中國網友的笑柄，于北辰分析中國網友並不傻，看穿館長不是來賺錢，而是來要錢」的心態，小粉紅更認為館長癡心妄想，「你這個貨色到中國來，100萬人民幣就夠了，你還敢要10億？」館長這齣「中資合作」風波最後在兩岸網友兩面砲轟下，灰頭土臉的以館長怒罵「小粉紅」收場。

