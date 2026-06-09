館長自爆赴中帶貨賣破千萬元！網秒酸：比大谷翔平還賺

娛樂中心／周孟漢報導



網紅館長（陳之漢）近年頻頻發表親中言論，更是多次飛到當地直播，日前館長再次赴中，卻傳出他直播帶貨銷量慘淡。對此，他近日在直播中火速駁斥，並稱自己在當地直播4小時，商品的銷售額隨便都是「幾千萬台幣起跳」，甚至透露在當地排名不算高，但已經是台灣市場完全遙不可及的數字。





館長自爆在中國直播「賣破千萬元」揭真實進帳數字！網秒酸：比大谷翔平還賺

館長日前再次赴中，卻傳出他直播帶貨銷量慘淡。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）

館長陳之漢近日在個人直播中，對於網路上有部分聲音唱衰他去中國舉辦商務活動效果不佳、甚至帶貨失敗一事，決定向廣大觀眾揭密真實的商業內幕。館長透露，跨國進行一場高品質的商務直播是非常「燒錢」且耗費資源的龐大工程，這次行程他一共帶領了包括台灣與中國員工、專業導播、以及連續 14 天進行素材拍攝與航拍的老師在內，總計將近 20 人的龐大專業團隊前往當地密集工作。

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館長自爆在中國直播「賣破千萬元」揭真實進帳數字！網秒酸：比大谷翔平還賺

館長向廣大觀眾，揭密前往中國的商業內幕。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）

面對外界質疑其團隊在當地「賠錢、燒錢」的酸言酸語，館長直接公開了這次行程的驚人開銷與帳目。他坦言，為了應對高強度的工作量，團隊每個人天天都在高壓加班，光是支付給員工的「台幣加班費就超過 50 萬元」；如果再算上所有人的往返飛機票、食宿，以及當地經紀公司協助統籌協調、規劃所有商務活動與交通用車所收取的 20 萬人民幣（約新台幣 93 萬元）服務抽成，整趟活動下來的總花費高達大約 90 萬人民幣（約新台幣 419 萬元），他坦言「所以我要去接商務，去拿商務賺的錢去貼費用」，強調自己是拿高昂的固定工商費用全面補貼差旅與人事支出。

館長自爆在中國直播「賣破千萬元」揭真實進帳數字！網秒酸：比大谷翔平還賺

館長大動作澄清財務問題。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）

除了大動作澄清財務問題之外，館長更驕傲地向大眾分享自己在中國串流平台的影響力。他指出自己是「全台灣第一個」成功在嗶哩嗶哩（B站）獲得官方特許的高規格創作者，可以一邊進行戶外實地「走播」，一邊大方展現草根風格暢快聊天，同時還能在直播中「掛車」放入商品連結。



館長接著強調，雖然自己在直播中完全不向觀眾索取或收取任何虛擬禮物，但在沒有任何禮物收益的誘因下，官方平台依然給予他極高的流量扶持與曝光，他深信這完全是自己極具娛樂效果的個人魅力，在龐大市場中闖出的獨特賽道。館長更在直播中透露，每逢電商大節，像是「618」、「雙11」或「年貨節」，同時間會有超過 100 萬個帳號在直播賣貨，接著以自身為例，坦言在年貨節期間，連續往上刷直播間長達 20 分鐘，竟然完全刷不到任何一間重複的店鋪。

館長自爆在中國直播「賣破千萬元」揭真實進帳數字！網秒酸：比大谷翔平還賺

館長強調，與台灣市場對比，這趟大陣仗的工商活動已經相當成功。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）

館長坦言，在這樣動輒單場業績幾億元起跳的修羅場中，自己播 4 小時賣幾千萬台幣，確實不算很厲害，甚至很低，但若與台灣市場對比，這趟大陣仗的工商活動已經相當成功。不料，這段直播片段曝光後，卻引來眾多網友嘲諷，「館長一個禮拜就賺幾千萬人民幣 ，就算大谷翔平也賺輸館長」、「那就拜託不要再出來哭窮了」。









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