館長自爆10億產值「被民進黨打壓全沒了」 ：台人反中反個屁
網紅「館長」陳之漢日前前往北京，展開12天的訪陸行程，砲轟台灣瀰漫「逢中必反」的風氣，就是民進黨造成的，自己在台灣的企業更是被一直攻擊，原本1年有10億元的產值，「被打到都沒有啦！」只因為他說自己是中國人，更忍不住嗆聲：「台灣人反中反個屁」。
館長近日參訪北京，接受訪問時提到，兩岸的關係需要有人出來改變，他現在就是在做這個部分，更表示兩邊大不同，「大陸這邊很多人喜歡我，但是回到台灣是戰局」，自己過來就是要找證據，稱讚大陸發展非常好。
館長接著提到，民進黨在台灣形成一股力量，「只要逢中必反，什麼都要反就對了，反正中國大陸不可能這麼優秀，不可能這麼好，不可能這麼自由，一定是爛的、一定是糟糕的，台灣人一定要害怕他們，大陸人一定是非常可怕的……反到極端，這個就是台灣的現況」。
館長坦言，他的企業一直被攻擊，在台灣本來1年有10億元的產值，結果被打到都沒有了，「為什麼？因為我支持中國同胞啊，因為我說我是中國人啊，因為我說台灣跟中國應該要走向和平，應該走向包容、互相了解，最後共榮、最後當歸，最後和平統一」。
館長鼓勵兩岸要多多交流，因為資訊越來越開放，但是在台灣誇中國好，就會被說「舔共」，讓他忍不住反嗆台灣所有的企業都在「舔」，「全世界都跟中國做生意，台灣人到底在反個屁？全台灣買得到的東西，95%都是Made in China，這就是事實」，所以他認為兩岸勢必走向統一。
