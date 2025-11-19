館長自稱「3公分」性事不圓滿？專科醫揭慘況：健身族「這習慣」恐讓陰莖永久萎縮

館長遭爆要求員工傳私密照及陪睡爭議延燒，顧芳瑜提醒多數男性因測量錯誤誤以為短小，健身族使用外源賀爾蒙恐致陰莖不可逆萎縮。 圖：顧芳瑜 / 提供

[Newtalk新聞] 網紅館長曾自曝「只有3公分」，近日又被前員工糧落料指控曾要求屬下拍「下體照」、甚至陪睡「館嫂」，再次掀起尺寸話題。對此，顧家醫療總院長顧芳瑜今（19）日受訪表示，多數男性並非真的是尺寸過小，而是測量方式不正確；但他也警告，部分健身族長期依賴外源性男性賀爾蒙，確實可能造成陰莖萎縮，且為不可逆的傷害。

針對陰莖過短恐造成性事障礙一事，顧家醫療總院長顧芳瑜指出，在醫學上，只要男性生殖器在未勃起前超過 4公分、勃起後超過 7公分，就已屬於正常範圍，並不算陰莖短小。顧芳瑜表示，如果對尺寸有疑慮，建議應尋求泌尿科醫師進行專業檢查，通常會針對賀爾蒙、生長發育或基因等因素評估。

關於男性自信的部分，顧芳瑜表示首先應建立正確觀念。多數男性實際尺寸都屬正常，只是測量方式不正確導致誤解。他說明，正確的測量方式應從陰莖根部壓至恥骨，再量至龜頭頂端，九成以上男性的結果都會落在正常範圍內。因此，顧芳瑜認為，新聞提到的 3公分議題，未必是真的異常，也有可能是因為測量方式錯誤導致錯估。

再者針對陰莖縮小的問題，顧芳瑜說明，部分有健身習慣的男性可能會使用外源性男性賀爾蒙以加速肌肉生長，長期下來可能造成睪丸萎縮、精蟲減少，甚至導致不孕。他強調，若同時有長期使用賀爾蒙的習慣，亦可能造成萎縮現象，嚴重時甚至是不可逆的。因此若有使用賀爾蒙的需求，應在醫師監測下進行，避免自行施打造成身體損害。

顧芳瑜說明，若男性已經錯過青春期發育階段，且確定已無法再透過賀爾蒙或生長相關治療改善時，後天仍有部分改善方式。例如，可透過手術鬆解陰莖根部的懸韌帶，此舉約可增加外觀長度 1至 2公分，讓整體比例看起來較長。此外，也能採用異體真皮方式增加陰莖粗度，以提升外觀與自信；若龜頭體積偏小，亦可搭配異體真皮粉或玻尿酸注射進行調整。

在心理層面，他建議如果真的對於尺寸沒有自信，可以透過泌尿專科諮詢，選擇合適的醫療方式，例如透過陰莖增長或增粗，來重建自信與身體認同。

