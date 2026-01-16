館長舔中認了「根本不想帶貨」！曝可怕紅色內幕

娛樂中心／周孟漢報導



網紅「館長」陳之漢除了近來態度鬼轉、不斷舔中引發部分人反感外，近來事業也大動作進軍中國，不僅選在廈門設立電商公司，還挑戰「直播帶貨」撈人民幣。雖然看起來風光，但隨著立場轉變，有網友不斷批評他是「變色龍」，本來態度強硬的館長，近日卻在直播時大嘆，自己現在其實快一無所有，「已經沒有退路」，無奈表示「我到底要跳去哪？」，甚至坦言自己「根本不想去中國直播帶貨」。





館長不僅選在廈門設立電商公司，還挑戰「直播帶貨」撈人民幣。（圖／翻攝「 館長惡名昭彰」YouTube）

自認處境如過街老鼠！陳之漢直播間談真心話：我快要一無所有

館長近日在直播中大嘆，目前在台灣的處境極其艱困，形容自己像是「人人喊打的狗」，甚至「比狗還不如」，坦言為了堅持這條路，一路走來付出了全部心力，「走到最後我自己快一無所有了」，並向「中國網友」表示「我已經沒有回頭路了，請不要再說我左右橫跳，我到底要跳去哪？」。

（圖／翻攝「 館長惡名昭彰」YouTube）

中國創業真相大白！坦言沒能力才去：其實根本不想帶貨

館長進一步透露，有部分中國網友在社群平台上對他冷嘲熱諷，希望他進去關、蹲監獄，為他年輕時犯下的錯誤贖罪。館長嚴肅表示，「如果我今天真的好過、真的有這份能力，相信我，我絕對不會去中國帶貨直播，我也不想去」，去了還要去學另一套系統，還要被說是賣國賊、舔中，「我真的覺得人生真難」，字字句句訴說著無奈。

（圖／翻攝「 館長惡名昭彰」YouTube）





中國網友狠酸去入獄！回首過去標籤：現在只想走專業路線

為了擺脫過去不斷陷入的政治口水戰，館長正積極轉型，將事業重心移往商業，在去年公開展示了位於中國廈門的「智慧館長網絡科技有限公司」，不僅裝潢精良，團隊與營運藍圖也已步上軌道。館長強調，這次跨海創業絕非兒戲，而是要用實力證明自己能夠把生意做到好，未來將專注於商品嚴選、品質控管及直播內容。回首過去被貼上的各種標籤，館長自省表示，現在只想專注於「專業路線」，不願再捲入紛擾，甚至表示每天罵人、談論政治，「真的太Low」，認為過去那種大砲模式的行為「層次太低」。





