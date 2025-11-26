館長蛋捲店爆收攤！「開不到2個月」 內幕曝光

館長蛋捲店爆收攤。（圖／翻攝自館長臉書）





網紅「館長」陳之漢先前遭3名元老級員工爆料，其中「大師兄」李慶元更驚吐他要高階主管去睡館嫂，掀起網友熱議，館長事後也直播駁斥，更決定要收掉10月初才開幕的蛋捲店，沒想到有網友發現，製作蛋捲的大型機台都已經封膜撤出。

館長的蛋捲店今年10月初開幕，並由李慶元開發產品、經營，當時民眾黨主席黃國昌還親自現身站台，沒想到卻因為一場毀滅式爆料鬧翻，館長更表明，「我不做了，請律師把事情處理掉，股份都在我們手上，直接收回來就好。」

廣告 廣告

而有網友發現蛋捲店不僅產品沒了，就連製作的大型機具都膜搬到店門口，網紅四叉貓也在社群平台曬出照片，表示蛋捲店僅開了一個多月就結束營業，諷刺是「館長快閃店」。根據《三立新聞網》報導，李慶元也證實蛋捲店歇業的消息，強調未來與館長再無僱傭關係。



【更多東森娛樂報導】

●快訊／黃子佼與被害人「全數和解」 最新聲明曝光

●黃子佼二審宣判前夕「全數和解」 吹哨者發聲：不含這些人

●深夜跟林莎吃宵夜！卞慶華突二度道歉 不識貨行徑曝

