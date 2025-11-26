館長蛋捲店爆關門了？才風光1個月 機台被打包載走畫面曝

生活中心／賴俊佑報導

館長的蛋捲店今年10月初才盛大開幕，當時黃國昌還現身力挺。（圖／翻攝飆悍臉書）

網紅館長蛋捲店今年10月2日風光開幕，民眾黨主席黃國昌還親自到場支持，沒想到才經營1個多月，卻因捲入爭議不得不喊停，網紅四叉貓今(26)日分享蛋捲機台被貨車載走的照片，並表示「感謝小草們這陣子用新台幣努力支持」。

館長蛋捲品牌「金元酥蛋捲」今年10月2日在新北南雅夜市附近風光開幕，開幕首日大排長龍，就連民眾黨主席黃國昌也曾到場支持，沒想到館長日前遭3名元老級員工指控涉及性騷擾及多項不當行為，館長後續開直播全盤否認，更強調自己才是受害者，直播中提到蛋捲店因爭議事件受影響，「蛋捲店我不做了，交給律師處理，把店收掉就好，因為股份都在我們手上」。

館長蛋捲店收店消息一出，不少粉絲趕緊到場買蛋捲力挺，不過網紅四叉貓今日分享蛋捲機台被貨車載走的照片，發文指出，「館長快閃店，館長在2025/10/2開幕的『金元酥蛋捲店』，感謝小草們這陣子用新台幣努力支持，終於在一個多月後結束營業，根據網友們回報的照片，製作蛋捲的機台已經打包被貨車運走了」，《三立新聞網》記者實際撥打店家電話，無人接聽。

