館長衝廈門喊幫尋根 狂罵賴清德：不孝子孫、逆天之人

網紅館長（陳之漢）以「挺台反共」的耿直形象起家，早年因直言敢嗆累積大批粉絲，不過近年來立場轉變，多次在直播中批評台灣，甚至自封為「和平大使」，25日他再度啟程前往中國，展開為期12天的「交流尋根之旅」。今（3）日甚至來到廈門，聲稱是要替總統賴清德「尋根」。在行程中，館長參訪賴氏宗親會，與宗親秘書長互動期間，全程附和宗親對賴清德的批評與指責，引發網路熱議。





館長到廈門，聲稱要幫賴清德尋根，更在對方頻頻聲稱凡是姓賴者根源在中國時，不斷點頭附和。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）

館長今天到廈門，聲稱要幫賴清德尋根，賴氏宗親會人員多次強調，凡是姓賴者根源在中國，是歷史悠久的三千年宗族，並直言「凡是不承認祖宗、祖國的人，就是逆天之罪」。館長在場不僅頻頻點頭附和，一直回應「是是是、對對對」，更當著鏡頭大笑，重複宗親的用詞，如「不孝之人罪逆天」，還狂扯，賴清德是不孝子孫、逆天之人，「聽到雷在打的時候你要注意，等下被雷公劈死，他X的」。





館長在路途中，再度開罵「賴清德這個不孝子孫」。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）

館長看了祖訓後，則以開玩笑、誇張語氣回應，並表示這是宗親們的期待，希望賴清德能「回來認祖歸宗」。在訪問結束後，館長搭車前往其他景點時，仍不斷以相似言詞批評「賴清德這個不孝子孫」，「剛剛那個叫什麼靠X啊，不孝會怎麼樣，不認祖宗會怎麼樣？不孝子孫賴清德！不孝子孫賴清德跟大家講他不是中國人」，並強調兩岸應該好好協商，偏偏要這樣整天搞很奇怪的認同感。



