館長被北京男嗆"一邊一國" 台網友笑:中國人比你有種

政治中心／綜合報導

親中網紅"館長"陳之漢，25號光復節又赴中國，展開為期12天參訪，不國前一天（28號）直播遇到民眾找他合照，沒想到對方當場比出倒讚，還在館長耳邊悄悄說出"中國台灣，一邊一國"，聲音全被麥克風清楚收錄引發兩岸網友熱議，台灣網友大讚，看了真舒服，笑稱這中國人比肉呆有種。

網紅館長陳之漢，光復節這天又飛中國參訪，第五天一行人在北京吃完涮羊肉晚餐、餐廳外，遇到熱情狂粉要合照。

前面粉絲乖乖排隊，這位戴墨鏡、身穿牛仔外套的男子，突然走向前跟館長合照，男子不只大力比倒讚、下一秒。

墨鏡男湊到館長耳邊小聲說出"中國、台灣，一邊一國"，被夾在館長身上的小麥克風收得一清二楚，空氣當場凍結，館長只能尬笑、氣氛說多尷尬就有多尷尬。透過直播在網路全露出，中國小粉紅大崩潰，在微博高喊"公安抓他！報警抓了！別讓他走了，這個可以抓起來我馬上舉報；不過另一頭，看館長YT直播的台灣網友則全笑翻，直呼肉呆也太尷尬了吧，希望勇者不要被抓，倒讚看了真舒服，這中國人比肉呆有種！





立委(民) 林俊憲：「讓館長知道，到中國做生意想賺錢沒那麼容易，而且舔共更不容易，其實破功的是館長本人，當你聽到有民眾跟你講，台灣中國 一邊一國，小粉紅生氣的不是講這句話的人

，你們的對象應該是館長，館長竟然只有尷尬笑幾聲，欸舔共的人應該痛罵這個人才對啊。」









館長爭議一籮筐，嗆聲斬首我國元首，卻頻頻訪中、舔中行徑不斷，這下聽到中國真實的聲音，不知能否打醒夢中人？





