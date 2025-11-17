館長被員工控性騷擾 洪申翰：若屬實最高罰100萬「請新北勞工局主動查明」

勞動部長洪申翰赴社福及衛環委員會備詢。資料照



網紅「館長」陳之漢近日被旗下元老員工爆料，聲稱館長不僅性騷、威脅店家、投資爭議、還有收受中國資金等，引起熱議。勞動部長洪申翰今（11/17）日表示，館長為該公司代表人，是最高負責人的身分，如果公司最高負責人做出如員工爆料的性騷擾等行為，不管員工離職與否，都可以向地方主管機關進行申訴；一旦查明屬實，依照《性別平等工作法》規定最高可處100萬元罰款。

網紅館長陳之漢遭「成吉思汗健身俱樂部」元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉直播爆料，內容包括性騷、不當要求、投資黑幕與中國資金等多項爭議，館長則否認所有指控。立法院社福及衛環委員會今日審查勞工保險條例及就業服務法修正草案，勞動部長洪申翰到場備詢。

對於館長遭爆料一事，洪申翰指出，已看到在館長週末被爆料的新聞，但員工爆料是否屬實，還需要進行查明跟釐清，不過，館長是該公司代表人，既然是公司最高負責人，真的做出如員工在新聞爆料的性騷擾等行為，不管員工離職與否，都能向地方主管機關申訴。

洪申翰強調，若查明屬實，按《性別平等工作法》規定，最高可處100萬元罰款；如果僱主沒做到不法侵害的預防措施，最高處30萬元罰款。

洪申翰說，由於此事件備受社會各界高度關注，勞動部會請新北市勞工局主動向當事人依法查明，來了解是否真有違反性別平等工作法的狀況。

