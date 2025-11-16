館長被員工「毀滅式大爆料」性騷、收紅錢！好兄弟黃國昌出聲了

網紅「館長」陳之漢近日被旗下元老員工爆料，聲稱館長不僅性騷、威脅店家、投資爭議、還有收受中國資金等，引起熱議。而一向與館長有深厚好交情的民眾黨主席黃國昌今（16）日對此表示，外人不適合多做評論，就以館長的說明為主。​

館長的元老級員工李慶元、吳明鑒與管小偉14日爆料，內容包括館長其實根本沒出錢投資成吉思汗、要特助小偉拍攝私處給其妻子觀賞，甚至要求發生性關係、多年來接受澳門資金與接觸中國資金等；館長對此則否認，強調對方是在翻舊帳，要錢才出來爆料​。

而黃國昌今日上午出席民眾黨論壇，受訪時被問到館長議題，他表示，這種多年前的私事，因為生意糾紛被拉到檯面上，「我們外人真的不太適合多做什麼評論，館長自己也有清楚說明，我想就以館長的說明為主。」

