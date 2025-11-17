館長被恐嚇？直播公開大師兄借錢「對話截圖」 怒控根本吸血集團：豪車、家庭開銷都他在付
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導
館長陳之漢16日晚間直播時再度丟出重磅指控，直言先前在網路上爆料他的成吉思汗健身俱樂部元老李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉，不僅說法滿是謊言，更長年對他「開口就要錢」，甚至車子、家庭開銷全由他買單。他氣憤形容，這3人根本是吸了他好幾年、累積上千萬元的「恐嚇集團」，並首次公開李慶元向他借錢的對話紀錄，強調所有金流都有憑有據。
館長指出，這些人指控他職場性騷擾與投資黑幕，全是胡亂捏造。他透露自己之所以過去保持沉默，是想看看對方想把故事編到什麼程度，沒想到越講越誇張。館長激動表示，3人的生活完全由他支撐，「一個月在公司的開銷差不多要100萬，薪水領4、50萬，老婆小孩都來我家領薪水，5輛車我出錢，還有保時捷跟奧迪」。他直言，連指控他性騷擾的員工當天到場開的就是奧迪。
至於事件爆點，館長回顧是2、3個月前的一次衝突。對方希望他再買車給他，但館長拒絕，之後又要求調整領薪方式，他同樣決定更改制度，引發不滿。館長說，李慶元7日就以恐嚇方式施壓，隔天竟又打電話向他借100萬元，兩件事同時發生。他隨即要求會計通知對方到公司簽名，確認這筆錢的領取單據，但李慶元不肯簽，反而持續恐嚇。
館長在直播中公開對話截圖，內容包含李慶元質疑為何要到公司簽名、暗示已收款等細節。他強調，這類情況已不是第一次，3人長期用各種手法向他索取金錢或資源，從借錢、要車到拿物品樣樣來，但他從不刻意蒐證，只是剛好這次留下紀錄。「他們三個都一樣，一通電話就要東要西，整天兄弟情兄弟情，結果吸了我公司幾千萬。」
