館長被控性騷擾！辦公室「開性器官玩笑」還嗆：裙子脫下來

台中市立東勢殯儀館近日爆出性騷擾醜聞，前館長黃姓男子長期對館內多名女員工言語性騷擾，言行令人震驚。經台中市生命禮儀管理處調查，確認黃男違反性別平等工作法，性騷擾案成立。然而，相關單位處理態度消極，黃男僅被調職並記兩次申誡就結案，引發員工與社會強烈不滿。

台中東勢殯儀館前館長黃男仗職權公然調戲女員工，言語下流、話題常圍繞性器官，讓同事長期承受身心壓力。（圖／翻攝自 Google Maps）根據《鏡週刊》報導，知情人士指出，黃男仗著館長身分，在辦公室內頻繁對女員工開黃腔，「他根本把自己當皇帝，四處調戲女同事！」，多名女同事長期忍受言語騷擾，身心承受極大壓力。一名員工透露，黃男甚至在多人場合公然對女同事言語調戲，例如在女同事產假期間，對其他同事說「等她生完，我就不用再喝美式咖啡了，以後可以喝拿鐵」，暗指日後喝咖啡可以加母乳，引來在場員工錯愕。另有受害女員工指出，黃男日常話題常圍繞性器官，不僅言語下流，還曾以宗教信仰揶揄同事，讓她感到噁心。

黃男不只言語騷擾，還在工作場合越矩羞辱女同事，當眾要求女同事「裙子脫下來」。（示意圖，非當事人／民視新聞資料照）

黃男不只有言語騷擾，工作安排上也屢次出現越矩行為。一名女同事曾被要求爬梯張貼海報，當天穿裙子擔心走光，向黃男反應後，他竟當眾回嗆「不然你裙子脫下來。」此舉不僅造成當場羞辱，也在工作群組引起討論，使受害者遭受二次傷害。

黃男性騷擾案雖成立，卻僅調職記申誡，員工質疑市府縱容官官相護，難以接受。（示意圖，非當事人／民視新聞資料照）

知情人士繼續說道，去年8月女助理不堪長期騷擾提出申訴，台中生命禮儀調查後認定性騷擾案成立。沒想到，黃男鏡也對該名女助理提出性騷擾申訴，聲稱自己才是受害者，但調查後此案並未成立。台中生命禮儀管理處依規定黃男應被送交其他單位追究法律責任，卻沒有動作。受害女員工向勞動局申訴霸凌案，調查後認為霸凌案不成立，僅對黃男作出調職與記申誡處分。多名館內員工表示，黃男劣跡斑斑卻被輕縱，質疑市府官官相護，無法接受。

《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

