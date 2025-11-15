館長被控「叫下屬拍私密照」 律師分析刑責：我看到強烈的彌補心態

律師李怡貞（左圖，翻攝臉書）分析，館長（右圖，資料照）逼迫下屬拍攝性影像的行為，已經觸犯《刑法」。



網紅「館長」陳之漢遭員工震撼爆料，要求男特助自拍生殖器給館嫂觀看，「館長老婆」成為熱搜關鍵字，律師李怡貞今天（11/15）從法律與心理觀點分析，認為此舉恐觸犯《刑法》強迫他人攝錄性影像罪嫌，還虧說「我看到鋼鐵硬漢對老婆深深的愛，以及對自己不足之處的強烈補償心態。」

成吉思汗健身館元老級員工李慶元及高階主管小偉，近日在直播中指控館長收中國資金、健身館出資最少，以及性騷擾貼身特助「小偉」等，引爆社群大量討論，其中最受關注的就是關於性騷小偉的指控。

廣告 廣告

根據爆料內容，館長當時對小偉說，「我跟你嫂子現在要打X，你也知道我老二小，所以嫂子要看你的老二」，要求小偉自拍生殖器並傳畫面給他，館長後來還傳送跟老婆的私密畫面，以及館嫂的語音檔等。

律師李怡貞今天在臉書提到，如果爆料屬實，館長單憑強迫特助拍攝，藉此滿足自己太太的慾望，就可能構成《刑法》第319-2條規定，若以強暴、脅迫、恐嚇或其他違反本人意願之方法，攝錄他人性影像，或迫使其本人攝錄者，將面臨5年以下有期徒刑的處罰，並得併科50萬元以下罰金；另外，若館長老婆及特助都沒有意願，此行為也可能涉及強制性交既遂的間接正犯。

最後，李怡貞幽默地說，從這件事她觀察到「鋼鐵硬漢對老婆深深的愛，以及對自己不足之處的強烈補償心態」。

更多太報報導

TWICE快閃店今開賣！ONCE排隊搶購 高雄地標「亮藍燈」應援

員工控館長收中國資金、健身房出資最少、逼傳老二照給館嫂…毀滅式爆料重點一次看

館長喊「我們中國越來越強」 黃國昌：不要截一句話就要我評論