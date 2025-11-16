館長被爆床事直播忍淚 認「當天抱老婆」哭曝原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導
已經營健身房起家的網紅館長（陳之漢），打開知名度後陸續經營起直播、電商平台、便當店與蛋捲等副業。不過，在決定前進中國發展事業後，似乎讓館長本土事業經營受到重創。如今他遭到3名資深員工控訴，多次錯誤決策影響生意，過往更有不少不當行為與性騷擾指控，其中包含夫妻床事。對此，館長在直播中正式回應，強調自己被爆料後當天「抱著老婆哭」，不過他也否認所有指控。
館長在直播中強忍淚水，表示「我真的不想流眼淚」。針對夫妻床事被員工拿來當作爆料內容，館長稱當天抱著老婆哭，她還主動安慰。館長續指，當下覺得老婆被拿出來利用很不捨，大嘆：「整件事情我是受害者；那天他們開口時，我就覺得怎麼會這樣，我自己是最難過的。」
館長認為員工是預謀爆料，且目的是為了金錢。（圖／翻攝館長YT）但館長坦言，自己不會跟對方對質，因為這樣反而「造就對方」。至於錄音檔內容，館長認為該錄音僅有片段，且對員工方有利，涉及金錢或勒索的內容並未公開。他認為員工有預謀且動機為金錢。他說：「黑的講成白的，什麼錄音檔說實在我都不知道什麼東西。十年前啦，我還忘記十年前到底在幹嘛。三個都在現場跟我吵啊，覺得他們都是計畫好的，可能兩個月、三個月在那邊錄音，都是有計畫的，可能想怎麼套我的話。大家要反過來想，怎麼會有人這樣搞？」
