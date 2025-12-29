館長被爆簽約「統戰部」操刀又扯沈伯洋...「他」無奈回「我家有跟王滬寧、解放軍簽約嗎」：反要提醒館長恐犯《反滲透法》

網紅「館長」陳之漢被爆在中國簽下代言合約、背後疑似為中共統戰部操刀，館長卻回嗆自己在中國當正當台商，就跟綠委沈伯洋去中國賺錢一樣。沈伯洋今（29）日無奈重申，館長是賣家、但他家公司在厄瓜多是買家，「家人是跟王滬寧簽約了嗎？是跟解放軍簽約了嗎？」反而要提醒館長，若簽約經紀公司背後有中國官方，可能觸犯《反滲透法》。

媒體爆料，館長在中國簽下500萬人民幣代言合約，背後疑似是中共統戰部親自操刀，以商業合作之名，行統戰之實。

對此，館長昨日回應：「雖然現今司法嚴重被民進黨控制，但是媒體報導我拿中共的錢，我決定提告，自己努力在中國當個正當的台商，就跟沈伯洋或是民進黨去中國賺錢一樣，為何可以亂寫，因為法律你們說了算是嗎」。

民進黨團幹事長鍾佳濱今日在黨團記者會表示，他提醒一下、投資詐騙很常見，館長過去也有在投資或生意上被夥伴欺騙的紀錄，「如果真的是國台辦操刀，也不保證不會是個投資詐騙」，但如果真的是國台辦操刀的投資，會不會就如先前日本媒體報導「中共在進行介選」，尤其對台介選更是不昔重資。

鍾佳濱再說，如果是中共介選投資：「你跟他做合作的話，恐怕就會觸犯了台灣的法律，吃上了官司」。

沈伯洋則說，館長故意把這件事跟他的家人做類比，其實是一個類比不當。第一、館長在中國跟誰簽約，誰投資它「那是他家的事」，但整件事重點不是簽約，而是簽約背後是誰？背後有沒有退役解放軍將領身分、國台辦身分，這跟國安有關係：「請問我們家人是跟王滬寧簽約了嗎？是跟解放軍簽約了嗎？」

沈伯洋並說，第二，館長賣東西是賣家，他們家的公司已經講了一百遍了「在台灣跟厄瓜多」，是做貿易商「是買家，不是賣家」；照他們的邏輯，台灣所有消費者只要買到中國製東西就叫賺紅錢：「哇，那我跟你講這個現在在座可能一堆人都中標了」，按照館長、凌濤、國民黨的標準都叫賺紅錢。

沈伯洋拜託館長不要再用這個不當的類比，他反而要注意的事情是，跟他去簽約的這些經濟公司，背後除了單純的養套殺之外，有沒有中國官方在背後？

沈伯洋說，因為一旦有中國官方在背後，他接下來如果再做一些特定的行為，這可能會有《反滲透法》的問題，這是館長要小心的地方，這也是陸委會的功能，要提醒風險的存在，不是要攻擊他。「他要做什麼事情那是他家的事，但我們必須要提醒他有沒有相關法律的風險。」

（圖片來源：民進黨團記者會、館長直播）

