館長被爆逼員工睡嫂子！蔡阿嘎走鐘獎「公開偷臭」

娛樂中心／徐詩詠報導

過去以經營健身房起家的網紅館長（陳之漢），打開知名度後陸續經營直播、電商平台、便當店與蛋捲等副業。不過，在館長決定前進中國發展事業後，似乎意外重創本土事業。如今他遭到3名資深員工控訴，指出多次錯誤決策影響生意，過往更有不少不當行為與性騷擾指控，甚至還要求員工去睡嫂子。對此，網紅蔡阿嘎昨（16）日出席走鐘獎時，也公開偷酸對方，引發網友關注。





在走鐘獎頒獎環節，由蔡阿嘎與「DoDo Man」的 Ian 擔任頒獎人。充分掌握時事哏的蔡阿嘎金句連發，先提到提粿王美國行，一下又偷酸館長遭小偉毀滅式爆料。他說：「人喔，不要隨便去美國，會出事！」Ian 一頭霧水表示「為什麼？」，讓蔡阿嘎大笑回應：「你都沒在看新聞是不是。」

館長被爆料「逼員工睡嫂子」！蔡阿嘎走鐘獎「偷臭1句」網暴動

館長被員工爆料要求睡嫂子。（圖／翻攝館長臉書）

蔡阿嘎隨後話鋒一轉，對著在台下的Ian搭檔Eric稱：「小偉有沒有傳照片給你？」暗酸館長與員工之間的糾紛與性騷擾事件。但由於相關指控是在頒獎典禮前一晚才爆出，資訊太新，讓 Ian 跟台下不少 YTR 感到困惑，只有知情網友在留言區狂刷「館長」









蔡阿嘎也拿該起事件大酸特酸。（圖／翻攝館長、蔡阿嘎臉書）









《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：館長被爆料「逼員工睡嫂子」！蔡阿嘎走鐘獎「偷臭1句」網暴動

