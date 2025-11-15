館長被爆逼員工跟館嫂「三人行」！律師曝最慘下場
娛樂中心／綜合報導
網紅館長（陳之漢）昨（14）日先是透過直播透露自己遭勒索恐嚇，沒想到事後元老級員工「大師兄」李慶元火速在臉書開直播進行「毀滅式爆料」，內容包括金錢糾紛、棄養愛犬、暴力行徑、收紅錢，旗中最引人注目的就屬「性騷擾男員工」，稱館長要求該名員工拍私密處給館嫂，甚至與館嫂上床，導致他身心受創。對此，知名女律師李怡貞有感而發，透露館長如果真的做出此事，恐將面臨5年以下的有期徒刑，下場相當悽慘。
館長前員工李慶元（左）對館長（右）毀滅式爆料。（圖／翻攝自李慶元臉書、YT頻道《館長惡名昭彰》）
李慶元在直播中爆料，指控館長在在2018年至2019年間，透過通訊軟體聯絡1位名為「小偉」的員工，要求他去蘆洲館「拍下體」傳給他，館長更表示「我跟你嫂子等一下要打X，你也知道我老X小，嫂子要看你的老X」，之後更爆出館長將與老婆的私密照傳給小偉，隨後便曬出錄音檔，小偉問「你跟你老婆叫我做的事，你應該還記得吧？」館長則回「什麼事情？」，小偉表示「你叫我去你家Ｘ你老婆你忘了嗎？」，沒想到館長竟沒否認，反而是回「拜託那多久了」。
李慶元曬出錄音檔，引發全台關注。（圖／翻攝自李慶元臉書）
如此驚人的爆料，立刻引發國人關注，經常關注時事的知名律師李怡貞，也火速在臉書發文，表示「就不說其他的了，如果這個爆料屬實，單憑去強迫特助拍X，強迫特助去滿足自己的太太的慾望，撇除掉刑法第319-2條的規定，若以強暴、脅迫、恐嚇或其他違反本人意願之方法，攝錄他人性影像，或迫使其本人攝錄者，將面臨5年以下有期徒刑的處罰，並得併科50萬元以下罰金」。
李怡貞律師曝光了館長最慘下場。（圖／翻攝自李怡貞臉書）
李怡貞進一步表示，如果館長老婆以及該名員工，都沒有想要發生關係的話，館長可能還涉及強制性交既遂的間接正犯，下秒則酸「但是，畢竟叫了第二次，可能是真的是單純有人三公分的問題」，接著寫下「我看到的是鋼鐵硬漢對老婆深深的，以及對自己不足之處的強烈補償心態」，並在留言區大嘆「到底是有多不足成需要這樣…」。
館長在錄音檔中，強調當時自己有憂鬱症，單純與小偉分享心事，並聊到與老婆的情趣，只是在與小偉開玩笑。（圖／翻攝自李慶元臉書）
不過，從李慶元今（15）日稍早上傳的錄音檔中可以聽到，在館長回完小偉「拜託那多久了」之後，他強調當時自己有憂鬱症，單純與小偉分享心事，並在聊天過程中，聊到與老婆的情趣，談及老婆最近都不跟他發生關係，只是在與小偉開玩笑，並非真的要叫小偉與自己老婆發生關係，但小偉則表示有給李慶元看影片，之後館長便不斷強調是很多年前的事了，自己早已忘記。
