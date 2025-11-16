館長被爆「逼小弟睡館嫂」！ 陳沂「自嘲先知」稱太獵奇：最可信的只有3公分

陳沂和館長是好友。（翻攝陳沂臉書）

館長陳之漢近日遭前員工「大師兄」李慶元爆料，指控他曾要求特助小偉拍私密照給館嫂、甚至逼與館嫂發生關係，導致對方身心受創。又稱館長經營便當店時要求用最頂食材、完全遵守勞基法，造成龐大壓力。對此，網紅陳沂點評，稱爆料內容獵奇、講不到痛點，笑稱「館長叫小弟去睏大嫂的故事真的太獵奇」，更提起過去的訪問內容，自嘲是「先知」。

陳沂稱爆料「講不到痛點」 嘲：都獵奇到難以置信

陳沂回憶，當年館長加入Swag，她站台時被問到館長要歸類在哪種分類？直覺回答「獵奇」。如今爆出的「叫小弟睏大嫂」故事讓她大呼更獵奇，「首先我覺得NTR沒什麼，你情我願就好，除非是濫用權勢⋯⋯但事隔十年愈想愈不對勁，跑來要兩千萬封口費也是挺奇妙的。」

她表示，除了NTR和疑似叫兄弟砸早餐店之外，其它爆料內容都不算什麼：「創成吉思汗館長沒出什麼錢，但技術出資也是投資啊！或是他沒什麼在照顧狗大雄，跟老婆吵架會砸佛像，這不都小事嘛。」

便當店用最頂、堅持守法被拿來爆？ 她笑：這是在幫館長加分吧？

陳沂也嘲諷爆料人李慶元「抓錯重點」，像是抱怨館長開便當店時「所有食材都要最頂、還堅持遵守勞基法」，讓她笑到不行：「曾勸館長不要守法，還被他教訓『我陳之漢怎麼可以不守法』。不是啊，這到底是出來黑館長還是幫館長加分，都想去買館長便當了。」

她推測兄弟間會「內鬨」多半是利益分配問題：「以前帶兄弟吃香喝辣，福利給到最頂；現在沒賺那麼多福利變少，兄弟就不滿了。加上他去中國尋求出路沒帶兄弟一起舔，被覺得沒搞頭、乾脆毀了這個山寨。」

陳沂直言：「成也兄弟，敗也兄弟。」並指出這群兄弟「連爆料都講不到痛點，故事都獵奇到讓人難以置信」，再次強調「讀書真的很重要」。最後她酸：「關於那些爆料，我唯一相信的，只有3公分。畢竟館長可是穿單車褲都依然是2D的男子漢。」

