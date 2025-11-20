館長被爆3公分！台男命根子「平均尺寸」世界排名出爐 低於全球平均

娛樂中心／綜合報導

館長的「3公分傳說」引發討論，線上資料庫Data Pandas日前公布台灣男性「平均陰莖尺寸」的全球排名，略低全球平均值。（圖／翻攝自我是蕾菈I'm Lyla YouTube）

網紅館長陳之漢前日遭「大師兄」李慶元指控，逼迫員工小瑋拍下體照傳給他，甚至施壓對方X館嫂。公開的錄音內容中，更出現「我跟你嫂子等一下要打Ｘ，你也知道我GG小，嫂子要看你的GG」，引發外界再度討論館長的「3公分傳說」。線上資料庫Data Pandas日前公布台灣男性「平均陰莖尺寸」的全球排名，略低全球平均值13.91公分。

蘇丹男性生殖器平均17.95公分奪全球第一名，第二名是民主剛果17.93公分，第三名則是厄瓜多17.59公分。（示意圖／資料照）

Data Pandas日前公布資料，針對全球142國男性陰莖長度進行排名，顯示美國男性勃起時平均陰莖長度約為14.1公分，排名第68位，僅略高於全球平均值，令人相當意外。澳洲約15.7公分、法國約14.5公分、英國約14.3公分，而加拿大則以約13.9公分排在美國之後。

尺寸最大的國家分散在南美洲、非洲、加勒比海和中東等地區。當中蘇丹以17.95公分奪全球第一名，第二名是民主剛果17.93公分，第三名則是厄瓜多17.59公分。此外，剛果共和國、迦納、奈及利亞、委內瑞拉、黎巴嫩、哥倫比亞及喀麥隆則依序奪下第四到第十名。

台灣男性生殖器平均12.5公分，在全球排名第117名，略低全球平均值13.91公分。（示意圖／資料照）

台灣男性陰莖平均長度是12.5公分，排名全球第117名，略輸中國12.9公分、日本12.6公分，贏過香港11.2公分、南韓10.8公分。值得注意的是，陰莖尺寸相對較小的國家，多位於東南亞或東亞地區。泰國男性僅有9.43公分全球倒數第一名，倒數第二及第三名分別是北韓的9.6公分及柬埔寨的9.84公分。





