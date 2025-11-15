館長被爆3公分「找小偉X館嫂2次」 謎片劇情太獵奇！陳沂提1疑點揭真實性
「館長」陳之漢昨（14日）被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉，開直播「毀滅式爆料」，除了金錢糾紛外，甚至還爆館長要求小偉傳生殖器照片給他，以供館長以及老婆「館嫂」房事助興，以及叫「小偉去X她（自己老婆）」高達2次，超荒唐的爆料曝光，引發各界質疑真實性。對此，陳沂也大呼上述「NTR」故事實在太離奇，但又認為館長的態度又讓人覺得可能是真的。
館長與昔日員工開撕，相關指控圍繞金錢糾紛，以及私德敗壞的雙面人設，其中備受關注的就是貼身特助「小偉」性騷擾疑雲。李慶元直播中爆料館長不舉，以「我跟你嫂子現在要打X，你也知道我老二小，所以嫂子要看你的老二」理由，要求小偉傳屌照給館嫂看，還叫「小偉去X她（自己老婆）」高達2次，還誇張傳與老婆的私密畫面與音檔給小偉，讓大票網友看得瞠目結舌。
謎片才有的狗血劇情是真是假？
對此，網紅陳沂稍早也驚訝的po文發表看法，大呼「館長出4了？」指館長的心腹小偉爆料館長「小鳥」，事發至今10年後，小偉「越想越不對勁」要求館長道歉，並要求2,000萬和解。
由於劇情太獵奇，讓陳沂直言整個日本片商情節，還是89主題的，實在很難讓人相信，「但館長的態度又讓人覺得可能是真的，如果一切都是AI偽造，那他幹嘛跟小偉道歉？」話鋒一轉，也驚呼「重點是原來館長『3公分』的傳說是真的？究竟結果如何，館長只能脫褲子自證清白了」，也不忘狠酸近來粿王不倫話題，揶揄若館長喜歡NTR「幹嘛不找藝人王子feat？他也喜歡」。
誰爆料館長只有3公分、性騷男員工？
事實上，針對相關指控，李慶元目前仍持續在臉書爆料，並同時發布「李慶元、吳明鑒、小偉，不自殺聲明」。而館長也在昨直播中反擊，聲稱員工手中握有他的性愛影片與對話紀錄，控員工勒索他兩千萬，但強調自己沒有做這些事，不過也坦承因對方說「等這個道歉等了10年」，他才說了對不起。至於相關爭議，館長則尚未做出回應。
★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
