館長被申訴職場性騷 最新動向曝「人在中國」

館長在直播預告，13日～16日在福州進行一系列活動。（ 圖／翻攝自館長惡名昭彰）





館長前特助小瑋指控遭到職場性騷擾一案，新北市勞工局今（15日）證實，已在本月3日接獲申訴，將進一步展開調查。然而遭到指控的館長陳之漢，此時則不在台灣，而是在中國進行一系列的邀約活動與電商直播等工作。

館長在12日的直播跟粉絲預告後續行程，13日會去福州，14日會參加當地一個大學的活動，晚間則會參加送王船的活動，15日中午會在抖音試播1小時，16日開會結束後回到台灣。

根據《香港新聞網》報導，館長14日受邀在福建「福耀科技大學」演講，後來才知道台灣烏龍茶的茶樹品種與製茶技術都源自於福建，也印證了兩岸同宗同源，茶是最好的共同語言，也希望借由茶文化更團結兩岸，有一天兩岸同胞可以真正的團圓在一起。

館長日前遭元老級員工毀滅式爆料，其中一項是要求前特助小瑋拍下體照給館嫂，甚至要求與館嫂發生性行為，導致小瑋因此身心受創需要求助身心科，隨後還牽扯出一系列的股東投資爭議。館長則否認相關爭議定調這是勒索。

新北市勞工局證實，當事人已於本（12）月3日前來申訴，目前正在調查中，後續將提送「新北市政府就業歧視評議及性別平等工作會」審議決定。

