館長被老戰友爆料收中國資金 她嘆「做人是多差」籲國安單位調查

網紅館長陳之漢被元老級員工、「大師兄」李慶元以及高階主管小偉毀滅式爆料，涉嫌收取中國、澳門資金，還要求小偉自拍生殖器照、與館嫂發生性關係。對此，反紫光奇遊團成員許美華表示，國安單位應深入調查資金來源，還感嘆「館長做人是做到多差？昔日的哥們才會出來爆料？」

許美華今（11/15）在臉書表示，關於館長被公司員工爆料的八卦，她最大的疑問是，「正常情況下，八九兄弟圈其實也是要講江湖道義的。到底館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」

許美華指出，館長待人不顧情意、做人很差，惹到自己身邊最親近的人都出來捅他，這點跟他的另一位好朋友、國昌老師真的很像。還提到，「不知道現在中國有沒有後悔找館長當統戰代言人，我是很希望藍白紅繼續大力挺館長挺到底。」

「我對館長被爆料的大部分內容真相，不是很想知道」，不過，許美華強調，關於館長收中國、澳門錢的事，建議國安單位可以深入查一查，如果真的屬實，而且證據確鑿，加上館長為中共統戰宣傳、試圖影響選舉結果的諸多言行，這可能已經違反《國安法》、《反滲透法》，同時也違反《選罷法》了。

