館長被起訴喊冤案"要賴清德出庭" 總統:被告才要出庭

網紅「館長」陳之漢日前直播中宣稱要「把賴清德斬首」，誇張言論被多人檢舉。新北檢方昨天依刑法恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴。但館長卻稱自己「被賴清德起訴」，還揚言要申請總統出庭作證，如果不敢那就是冤案。今（10）日上午賴清德直球回應，「被告才需要出席吧」。

被法辦起訴，館長陳之漢卻質疑遭政治迫害，還發文嗆"黨檢媒三位一體"，直播再把賴清德扯下水，怒批副總統賴清德對他「恨得牙癢癢」，要求賴清德出庭作證，否則便是冤案。

陳之漢在直播中強調：「我要申請公開直播及要求賴清德出庭，如果賴清德害怕不出庭，這就是冤案。」他更直言，如果司法仍判他有罪，那便是明顯的司法迫害。面對此言，賴清德冷回應：「被告才需要出庭，謝謝。」





陳之漢還點名指司法院，若不傳喚賴清德，就是包庇，強調他當天直播始終聚焦在賴清德身上。他被起訴的消息傳開，發文底下很多網友湧入開罵，3小時內超過4000則留言，但館長這麼回應「說我臉書被灌爆，沒有啊一堆加油的，大家去留言吧~去幫我按個讚吧。」









針對此事，陸委會副主委梁文傑也發聲提醒館長，表示每個人都應為自身言行負責，無論說過什麼、收入多少，都應接受公正檢視。館長陳之漢將被起訴一事歸咎於政治報復，但民眾心中自有評斷。

