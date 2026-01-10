館長被起訴狂喊「賴清德出庭作證不然就是冤案」 總統笑了：被告才需要

記者陳思妤／台北報導

網紅「館長」陳之漢日前直播中宣稱「把賴清德狗頭斬下來」，誇張言論被大批民眾檢舉。新北地檢署9日偵查終結，依刑法恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌提起公訴。但館長卻稱，自己「被賴清德起訴」，還說要總統賴清德出庭作證，如果賴清德不敢那就是冤案。對此，賴清德今（10）日直言，「被告才需要出席吧」。

「館長」日前在直播時高喊，「斬首打擊、精確斬首嘛，把賴清德狗頭斬下來…真的我日也思夜也思」。超扯發言遭到大批民眾檢舉，新北地檢署9日偵查終結，認為「館長」刻意在「武統」議題上，將新聞報導之「中共演練對台斬首行動」，衍伸為將總統賴清德首級砍下，以此惡害傳達予社會大眾及總統，致生危害公安及總統生命安全，所為已逾越社會相當性，難認仍受言論自由之保護。

檢方認為，「館長」為知名網紅，其言論有相當程度之渲染力，足以使一般人心生畏懼，已有多位民眾具狀檢舉，因此認被告陳之漢之行為，已非言論自由保護之範疇，依法提起公訴。

對此，「館長」扯說「被民進黨賴清德用恐嚇罪起訴」，還聲稱是司法迫害，要聲請法庭公開直播，要聲請賴清德出庭作證，如果賴清德不敢出庭，那就是冤案。

賴清德今天上午出席「2026 諾貝爾大健康論壇」開幕典禮，會前接受媒體聯訪，被問到此事，他直言，「被告才需要出席吧，謝謝」。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

