館長被起訴 火大再嗆賴清德「敢不敢出庭」：要玩就玩大的

網紅「館長」陳之漢去年10月在其Youtube頻道直播時，喊出「把賴清德狗頭斬下來」，檢方9日偵結，依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴館長。館長9日晚間開直播強烈反擊，公開要求兩件事，不僅申請法庭直播，更點名總統賴清德「親自出庭作證」，嗆聲「要玩就玩大的」。

館長在直播中忿忿不平表示，賴清德恨他恨得牙癢癢的，去年10月自己就被拘提通知，以15萬元交保後，這件事情還一直沒完。館長透露，自己諮詢多名律師，律師都指恐嚇罪在台灣司法系統非常非常難起訴，因為成罪條件是要讓人「心生恐懼」。他質疑，檢方有叫賴清德去作證嗎？有問過賴清德他很害怕嗎？

廣告 廣告

館長說， 他當時只是把新聞貼出來照著念，也只是在回覆聊天室，賴清德也沒出來說自己心生恐懼，居然都會被起訴，檢方起訴內容竟指他「造成公眾恐慌」。館長火大表示，太扯了，「我在恐嚇所有的人？我實在不懂欸！法律可以隨便寫？」

館長隨後要求兩件事，第一，申請法庭公開直播；第二，申請賴清德親自出庭作證。他直言，「如果賴清德出庭作證說『館長我好害怕喔』，那我們再來聊，要玩就玩大的！」館長更嗆，「如果他（賴清德）不敢出庭，卻判我有罪，這不是滑天下之大稽？這不是司法迫害，什麼才是司法迫害？」、「只要賴清德不出庭，我就一定是無罪，就是冤案。」

【看原文連結】