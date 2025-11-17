館長被「窩裡反」性騷、收紅錢黑料連爆 直播3天賺27萬抖內

館長（翻攝自館長YT、四叉貓臉書）

網紅「館長」陳之漢被3位資深員工爆料，他週末連開3天直播，先是反控對方恐嚇要錢，又坦承以前手機有自己的私密片，不知道對方拿他手機動了什麼手腳，強調自己是受害者，還說難過到抱著老婆哭；「窩裡反」的狗血劇情吸引大批網友看熱鬧，據網紅四叉貓統計，館長3天抖內收入高達27萬元，形象毀滅但荷包滿滿。

據四叉貓貼出的館長抖內紀錄，館長在員工爆料前，14日就開直播吐露遭李慶元、小偉恐嚇2000萬，當天獲得抖內5萬2702元；在李慶元開直播指控投資黑幕、收紅錢、性騷等罪名後，15日又開直播反控他們造謠，強調自己是受害者，獲得10萬3016元抖內；16日直播則否認所有指控，開罵要將員工開除，高調反擊獲11萬9500元抖內。

短短3天就進帳近30萬元抖內，網友挖苦留言「出賣自己終於大賺一筆了」、「流量就是錢啊」、賺翻了」，而四叉貓表示：「今天晚上會不會開直播？我們繼續看下去。」還質疑這些抖內究竟是公司帳還是個人帳。





