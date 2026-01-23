館長要賣台灣買不到的好貨！遭檢舉恐罰50萬

▲館長直播預告「台灣買不到」的神祕好貨！遭王浩宇檢舉恐罰50萬。（圖／YouTube:館長惡名昭彰）

[NOWnews今日新聞] 「館長」陳之漢為直播帶貨活動暖場，宣稱將推出台灣沒有的商品，強調價格有競爭力，其中展示一組來自中國的威士忌禮盒，形容是中國限定且價格非常漂亮。遭前桃園市議員王浩宇質疑，觸碰台灣法律紅線。

館長在直播中介紹，將販售台灣沒有的限定威士忌，還會送杯子及酒壺，直言「在台灣看不到這種價格，這東西又好又便宜」，還介紹牙膏、洗面乳等商品，並且用台灣電商難以比擬的方式銷售。

王浩宇臉書發文，根據台灣法規，國外帶回的酒類禁止私自轉賣，且酒類商品不得透過網路銷售。他已檢舉，最重可罰50萬元。王浩宇貼文沒有指名道姓，顯然是直指館長直播活動。

即將直播賣酒，引發網友討論，「一帶一路一直超前」、「完全沒有法律的概念耶」、「給他罰下去，不要讓他跑掉」。《菸酒管理法》第30條第1項規定，酒之販賣或轉讓，不得以自動販賣機、郵購、電子購物或其他無法辨識購買者或受讓者年齡等方式為之。

