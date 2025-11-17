館長要「員工睡大嫂」？ 勞動部：屬實可罰100萬





館長被成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元，及高階主管小偉爆料，館長長期性騷擾小偉，要求傳「生殖器照片」給他，供館長與自己妻子「館嫂」房事助興，並要求小偉與館嫂多次發生性行為，導致小偉身心受創需求助身心科。對此，勞動部長洪申翰今（17）日受訪表示，若爆料屬實，最高可開罰100萬元；若沒有不法侵害預防措施，最高也可開罰30萬元。

據李慶元爆料，館長要求小偉傳生殖器照片給他，供館長及館嫂房事助興，還私傳與館嫂的性愛片與錄音檔給小偉，甚至曾叫小偉「睡大嫂」，與館嫂發生性行為高達2次，導致小偉飽受精神壓力，長期身心受創需求助身心科。而館長16日晚間再度開直播否認所有指控，並反爆料「把這3員工當爹在養」。

據《NOWnews》報導，勞動部長洪申翰今日受訪時對此表示，因為該案是社會高度關注事件，已經請新北市勞工局主動查明是否有違法情事，員工爆料屬實仍須查明及釐清，無論員工離職與否，都可以向地方主管機關來做申訴。如果查明屬實，館長身為公司代表人，將會面臨《性別平等工作法》的最高100萬罰鍰；若雇主沒有做到不法侵害的預防措施，同樣可以依照同法開罰30萬元。

（圖／翻攝自YouTube@館長惡名昭彰）

