館長親上火線直播！反問員工「委屈怎麼還回來」 哽咽喊話：感謝大陸同胞信任
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導
網紅「館長」陳之漢昨（14）日遭3名資深員工指控性騷擾、涉收紅錢等8項惡行，引發外界高度關注。對此，館長今（15）日晚間再度親上火線直播回應，全面否認指控，強調相關法律問題將交由律師處理，並表示之後不再回應此事。
館長今晚針對「要求員工與館嫂發生性行為」等指控，在直播上逐一反駁。他指出，指稱受害的員工曾離職1年後又自願回到公司，當時月薪高達8萬元，但工作態度卻不佳。他反問，如果真那麼委屈遭到性騷擾，怎麼還會回來？他也指出，對方公開的錄音只擷取有利片段，與勒索、金錢要求相關的部分卻刻意隱藏，認為整起事件的真正目的是金錢，而非追求真相。
館長強調，與他共事10多年的人都清楚他的為人，理性的人一聽就能分辨。他強調自己問心無愧，「哪有這種事情」，並會全權交由法律處理，未來不再針對爆料逐一回應。
談及輿論壓力時，館長情緒激動幾乎淚崩，他在整理情緒後透露，自己看了B站上的留言後相當感動，「感謝所有中國大陸的同胞，我愛你們。所有幾乎99%的評論一面倒，謝謝你們相信館長。」
