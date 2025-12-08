館長評美防長最新談話喊「不會幫台灣打仗」！批苗博雅謬論：民進黨沒票了

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）6日再度闡述美方對中政策主軸，強調美國將以「實力而非對抗」嚇阻中國大陸，尋求區域力量平衡；他並稱美國「不是要扼殺中國成長，不是要支配或羞辱中國，也沒有要改變台灣現狀」。對此，網紅「館長」陳之漢7日在直播中表達評論意見，直言喊「美國沒有要幫台灣打仗，也沒有要派軍隊來」。

談及赫格塞斯的談話，館長7日在直播中做出延伸評論，直言美國態度已經非常清楚。他表示，美國尊重中國大陸的武力發展，並未準備與中國大陸對抗，也無意改變兩岸現狀。他更以美方立場解讀說：「意思就是你的仗你自己打，我們美國要跟中國大陸建立友好關係，不會把軍隊派到地球另一邊。」他質疑部分台灣民眾仍未看清局勢，強調「美國沒有要幫台灣打仗，也沒有要派軍隊來」。

廣告 廣告

另一方面，社民黨台北市議員苗博雅日前（11月26日）在直播中談及戰爭型態，指出許多台灣人對戰爭的印象仍停留在電影與動畫，例如《搶救雷恩大兵》、《珍珠港》或《螢火蟲之墓》。她並舉俄烏戰爭為例，稱烏克蘭民眾在戰事期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「如同烏克蘭，金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的」。

對此，館長在直播中強烈反駁，質疑苗博雅論述過於簡化。他喊「現在民進黨沒票了啦」；並批苗博雅稱「戰爭台灣沒影響，馬照跑舞照跳」，彷彿台灣若爆發戰事也能像烏克蘭一樣維持正常生活。他反問：「你有去過烏克蘭嗎？....哪來的正常上班？」他更指出，台灣面積狹小、戰略條件完全不同，烏克蘭幅員遼闊不可相比。

館長強調，面對共軍三艘航母、殲擊機遠距鎖定日本軍機等現代軍事態勢，台灣不能再以「823砲戰」年代的想像看戰爭。他最後也直問苗博雅：「你很希望打仗嗎？」

【看原文連結】