館長認久未行房！無剪接錄音流出揭前員工意圖 「逼小偉X館嫂」真相曝

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

網紅「館長」陳之漢日前遭到包含「大師兄」李慶元在內3名前員工毀滅性爆料，聲稱他逼迫下屬拍私密照、和館嫂發生性行為等惡劣行徑，引發外界熱議，而館長目前否認一切指控。不料，昨（18）日無剪接完整錄音檔流出，揭示前員工爆料行為背後的意圖，令風向徹底改變。

昨（18）日館長和前員工對質的無剪接完整錄音檔流出。（圖／翻攝自館長FB、館長YT）

從錄音檔中可以聽到，小瑋質問館長「叫我去你家X你老婆，你不記得了？」館長回應自己從沒逼迫對方去睡老婆，只是開玩笑以增加兩人情趣，還坦言和館嫂已經很久沒行房了，「我真的凍未條」，更反擊「拜託那多久之前了」，強調那都是2014年的事情了。

廣告 廣告

隨後，雙方談到錢的問題，小偉詢問館長是否記得他答應過自己什麼？並表示館長曾承諾手上有一億要分2000萬給自己，館長則駁斥，不僅他個人沒有1億，「現在公司整個壞了了，是有債好幾億」，隨後反問對方的目的，似乎是查覺到對方想要錢。

更多FTNN新聞網報導

大師兄這局會贏？深夜列7點反擊館長 狠下戰帖：這局不是你倒就是我倒

館長遭毀滅性爆料！前員工社群發聲力挺 強調非「無腦館粉、小草」：他太念情了

根本日本黑道NTR劇情！館長被控逼特助小偉「上館嫂」 網歪樓：小偉偉到底多偉大？

