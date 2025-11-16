館長認了有私密片！反控大師兄3人早有計畫只想要錢 喊「我是受害者」

[FTNN新聞網]娛樂中心／台北報導

網紅「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉毀滅式爆料，指控他要求特助小偉拍攝生殖器照片，以及要求他與館嫂發生性關係等多項惡行，消息一出引發各界譁然，館長昨（15）日晚間開直播強調自己就是受害者，反控他們計畫已久就是要錢，內容斷章取義，「拿不到錢，什麼話都可以講」，他也認了以前手機有自己的私密片，不知道對方拿他手機動了什麼手腳。

館長昨日晚間開直播回應風波，強調自己就是受害者，反控元老級員工「大師兄」3人計畫已久就是要錢，內容斷章取義。（圖／館長YT）

李慶元日前開直播指館長因生殖器太小，在2018年至2019年間，要求員工小偉傳下體照助興，還傳他與館嫂的性愛片與錄音檔給小偉，更2度要小偉與館嫂發生性關係，讓小偉飽受精神壓力求助身心科。

李慶元還放出一段錄音檔，小偉問館長：「你跟你好婆叫我做的事情你不記得了囉？」館長：「什麼事情？」小偉：「你叫我去你家X你老婆你忘記囉？」館長：「拜託那多久了！」顯示館長當時並未否認此事。

對此，館長昨日晚間開直播反指小偉離職1年帶走公司60萬元，之後又回到公司月領8萬，反問：「如果那麼委屈、10年前我對他這樣，他怎麼還能待在公司月領高薪？然後現在跟我講說我性騷擾他、來我家跟我老婆做愛？」

館長也透露遭對方恐嚇2千萬元，還說手上有他的A片，他也坦言以前的手機的確有自己的A片，而手機常放辦公室，不知道他們怎麼對手機動手腳。館長並感嘆3人計畫已久就是要錢，指控的內容是斷章取義，曝光的錄音檔都只對他們有利，勒索金錢的部分都沒有公開，痛批「他們就是在毀我人設」、「拿不到錢，什麼話都可以講，那個叫做惡魔啊」。

館長強調自己就是受害者，提到老婆時則一度哽咽，表示讓老婆牽連其中他感到抱歉，但老婆不僅沒責怪他，還告訴他要堅強，「我真的不想流眼淚，我那天抱著她哭，她還安慰我」、「我老婆真的是一個非常非常好的人」。館長並強調未來不再回應，法律問題都交給律師處理。

