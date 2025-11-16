館長認了有私密片！反控大師兄3人早有計畫只想要錢 喊「我是受害者」
[FTNN新聞網]娛樂中心／台北報導
網紅「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉毀滅式爆料，指控他要求特助小偉拍攝生殖器照片，以及要求他與館嫂發生性關係等多項惡行，消息一出引發各界譁然，館長昨（15）日晚間開直播強調自己就是受害者，反控他們計畫已久就是要錢，內容斷章取義，「拿不到錢，什麼話都可以講」，他也認了以前手機有自己的私密片，不知道對方拿他手機動了什麼手腳。
李慶元日前開直播指館長因生殖器太小，在2018年至2019年間，要求員工小偉傳下體照助興，還傳他與館嫂的性愛片與錄音檔給小偉，更2度要小偉與館嫂發生性關係，讓小偉飽受精神壓力求助身心科。
李慶元還放出一段錄音檔，小偉問館長：「你跟你好婆叫我做的事情你不記得了囉？」館長：「什麼事情？」小偉：「你叫我去你家X你老婆你忘記囉？」館長：「拜託那多久了！」顯示館長當時並未否認此事。
對此，館長昨日晚間開直播反指小偉離職1年帶走公司60萬元，之後又回到公司月領8萬，反問：「如果那麼委屈、10年前我對他這樣，他怎麼還能待在公司月領高薪？然後現在跟我講說我性騷擾他、來我家跟我老婆做愛？」
館長也透露遭對方恐嚇2千萬元，還說手上有他的A片，他也坦言以前的手機的確有自己的A片，而手機常放辦公室，不知道他們怎麼對手機動手腳。館長並感嘆3人計畫已久就是要錢，指控的內容是斷章取義，曝光的錄音檔都只對他們有利，勒索金錢的部分都沒有公開，痛批「他們就是在毀我人設」、「拿不到錢，什麼話都可以講，那個叫做惡魔啊」。
館長強調自己就是受害者，提到老婆時則一度哽咽，表示讓老婆牽連其中他感到抱歉，但老婆不僅沒責怪他，還告訴他要堅強，「我真的不想流眼淚，我那天抱著她哭，她還安慰我」、「我老婆真的是一個非常非常好的人」。館長並強調未來不再回應，法律問題都交給律師處理。
◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。
◎《FTNN新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。
更多FTNN新聞網報導
爆館長黑料！大師兄遭反咬恐嚇取財 最新發聲怒嗆提告：不爽針對我就好
「他們就是在毀我人設！」 館長直播激動怒喊：不要交到這種朋友
大師兄再開炮！控館長為維持人設「反咬他恐嚇」 大師兄嘆心寒「預告將有更猛爆料」
其他人也在看
館長零人設怎麼崩？詹江村曝關鍵原因：流量不可能掉
館長零人設怎麼崩？詹江村曝關鍵原因：流量不可能掉EBC東森娛樂 ・ 23 小時前
因打拳結緣！大師兄徹底心死 轟館長為維持人設「反咬我恐嚇」
李慶元今（11/15）表示，跟館長因打拳而結識，公司內外任何疑難雜症都是他去操作協調，如今館長說他恐嚇，讓他感到心寒。手上還有一些資料與證據，會陸續上傳，捍衛自己與其他成員的名譽。太報 ・ 1 天前
爆料館長遭網友攻擊 大師兄深夜曬截圖 怒發聲：別動我家人
爆料館長遭網友攻擊 大師兄深夜曬截圖 怒發聲：別動我家人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
影／館長遭爆「要員工睡館嫂」陷爭議 黃國昌自稱外人：不適合多做評論
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨民眾黨主席黃國昌16日上午現身公開活動時被問到，館長被員工爆料「要求特助與老婆發生關係」的爭議。對此他自稱外人，並表示不...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
演很大？義大利老闆遭炎上急拍片道歉 評論「再爆粗口」
義大利老闆因13人分食5個披薩，公審台灣遊客，雖然事後拍片道歉，但爭議持續延燒，就有同團部落客還原，表示當天導遊已經問過店家，能不能少點，老闆也笑著同意，沒想到卻開直播罵人。還有人翻出老闆道歉後，又在google評論上「爆粗口」，其實根據歐盟相關法規，老闆這樣拍片公審，恐怕已經觸法。 #義大利老闆#披薩#遊客東森新聞影音 ・ 14 小時前
19歲男坐輪椅偷酒被抓包 瞬間「起立」爆打保全！結局超諷刺
英國肯特郡近日發生一起情節離奇的竊盜案，一名19歲的青年為了偷竊啤酒，竟設下精心設計的「苦肉計」，假扮輪椅使用者進入超市行竊，企圖藉此降低保全的戒心。然而，這場拙劣的騙局在被攔查時當場破功，該名男子不僅瞬間「起立」，還對盡責的保全施暴攻擊，畫面曝光後引發社會譁然。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
關鍵錄音檔曝！館長認誤判情勢「才到中國找機會」：表現夠好錢就到位
館長陳之漢在毀滅級爆料中被質疑收受中國資金。根據曝光的對話紀錄，館長坦言此前「誤判情勢」，並計畫前往中國尋找機會。當公司總監追問「錢什麼時候會進來？」時，館長回覆：「這個喔...就要看我怎麼表現。」此段對話成為外界質疑其資金來源的關鍵。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
走鐘獎／完整得獎名單 Andy老師10年「創2個200萬頻道」奪個人最大獎
走鐘獎（Walk Bell John Awards）是台灣專為YouTuber與網路創作者設立的頒獎典禮，由「上班不要看」頻道於2019年發起，靈感來自金馬、金鐘、金曲獎，表彰遊戲、知識、訪談、搞笑、美食等領域的優秀內容，如「一級玩家獎」與「哈哈哈哈獎」。第七屆頒獎典禮於今（15日）舉辦，所有獎項已揭曉完畢。鏡報 ・ 1 天前
館長遭爆料「鋼鐵直男」人設塌？她笑評「8字」網秒認同！
政治中心／綜合報導網紅館長（陳之漢）近日遭健身房元老級員工「大師兄」李慶元、前特助小偉毀滅性爆料，還公布多年前錄音檔，指控他「割韭菜」、棄養愛犬、性騷擾男員工，甚至傳訊息要求員工「拍私照」傳給他。消息曝光，震驚大批網友，對此民進黨桃園市議員黃瓊慧也發表自己看法，引發熱議。民視 ・ 1 天前
義大利富豪砸重金赴戰地「狙殺無辜平民」取樂 米蘭檢方深入追查
義大利米蘭檢方最近正對一樁發生在1990年代波士尼亞戰爭期間的駭人舊事展開深入追查。數名義大利的超級富豪被控參與了一種被稱為「人體狩獵之旅」（Human Safari）的病態活動。這些自稱「狙擊手觀光客」（sniper tourists）的有錢人，據悉砸下高達88,000英鎊（約新台幣360萬元）的天價，只為尋求極端刺激，在高處用狙擊槍射殺薩拉熱窩市區的無辜居民取樂。更令人髮指的是，傳言他們甚至能加錢指定射殺兒童。這些涉案者大多是槍械迷或極端右翼團體的成員。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
館長直播強忍眼淚！認了抱著老婆「哭得像孩子」
館長直播強忍眼淚！認了抱著老婆「哭得像孩子」EBC東森娛樂 ・ 1 天前
爆館長黑料！大師兄遭反咬恐嚇取財 最新發聲怒嗆提告：不爽針對我就好
[FTNN新聞網]娛樂中心／台北報導網紅「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉毀滅式爆料，指控他要求特助小偉拍攝生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
館長爆料再+1！「錄音檔對話流出」 喊話：國安局應介入
館長爆料再+1！「錄音檔對話流出」 喊話：國安局應介入EBC東森娛樂 ・ 23 小時前
癡情男「之漢」！館長曾爆館嫂身材火辣 稱「認識3天就告白」：我愛這個女孩子
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導網紅「館長」陳之漢近日遭前員工李慶元爆出性騷擾員工等多項惡劣行徑，引發網友熱烈討論，而其中一項指控是他曾要求特助小...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
關懷家鄉作文賽現場開箱 美濃300學子以文會友
高雄美濃第15屆「關懷家鄉現場作文比賽」，吸引逾300名學子以文會友，各組優勝名單揭曉，預定12月27日在美濃國中視聽教室舉行頒獎典禮。由於高雄區國中教育會考寫作測驗分數，將從114學年度國中入學新生起（117學年度高中職入學）納入總積點，並調整會考總積點為36點，其中包含寫作測驗1點，在黃永南基金自由時報 ・ 1 天前
王浩宇喊「這3人」進土城發雞排！全場瘋加碼 已破千份了
網紅館長陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，10年前曾要求特助拍照給館嫂助興，一系列誇張消息曝光後，引起大批網友討論，不少人也好奇平時與館長互動頻繁的民眾黨主席黃國昌將會有何反應。桃園市前市議員王浩宇也發文，若「這三人」都進土城，就會發200份雞排。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
館長夫婦遭爆「性騷下屬」下令拍私處！律師：恐觸刑法
館長夫婦遭爆「性騷下屬」下令拍私處！律師：恐觸刑法EBC東森娛樂 ・ 1 天前
館長直播回應「10年前騷擾」：這麼委屈還回公司月領8萬？
直播主「館長」陳之漢近日遭前員工李慶元毀滅式爆料，PO出多段關於金錢糾紛的錄音、對話紀錄，還指控館長10年前逼當時員工小偉與館長的妻子發生性行為，館長今（15）日開直播否認。中天新聞網 ・ 1 天前
表面稱兄道弟！館長「被問1事」怒噴蔡衍明、汪小菲 錄音檔曝光
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長陳之漢近日遭成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉接連爆料，多項指控包括介入他人感情、性...FTNN新聞網 ・ 1 天前
華人修車厰遭突查 律師：難接受但合法
鑽石吧華人運輸公司位聖伯納汀諾縣的商用卡車修車厰，日前遭突襲。十多武裝警察和直升機在將近兩個小時中，將現場六員工和卡車司...世界日報World Journal ・ 20 小時前