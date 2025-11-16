館長認了有私密片！神隱20小時出面喊「我是受害者」 難過抱著老婆哭「不和3員工對質」

館長陳之漢遭資深員工毀滅式爆料，昨晚打破沉默做出回應。（本刊資料照）

網紅館長陳之漢遭3大元老毀滅式爆料！成吉思汗健身俱樂部資深員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉14日震撼揭露和館長的錄音檔和過往文件，不僅秀出當年合夥經營健身房「館長出資最少」，小偉更爆館長曾要求他去和館嫂發生關係。爆料傳聞鬧得沸沸揚揚，館長在神隱20小時後終於在15日晚間開直播回應，反稱他們就是要錢，還說錄音檔都是對他們有利的片段，認了自己以前手機有自己的私密片，不知道對方拿他手機動了手什麼手腳，強調「阿館就是個受害者」，還透露自己難過地抱著老婆哭。

資深員工爆料「叫我X你老婆」 館長反問那麼委屈幹嘛回來

館長被元老級員工李慶元爆料，除了要求小偉傳生殖器照片給他，以供館長以及老婆「館嫂」房事助興，還傳與館嫂的性愛片與錄音檔給小偉，甚至曾叫小偉去和館嫂發生關係2次，讓小偉飽受精神壓力需求助身心科。小偉離開公司1年回鍋後仍持續遭到言語羞辱，最終忍無可忍，出來要求道歉。

他們披露的錄音檔中，小偉問館長：「你跟你好婆叫我做的事情你不記得了囉？」館長：「什麼事情？」小偉：「你叫我去你家X你老婆你忘記囉？」館長：「拜託那多久了！」小偉：「你怎麼能這樣做？我問你啦？我跟你那麼久…」

震撼內容15日在網路上發酵，直到晚間館長才終於開直播做出回應，對於3人拿10多年前往事出來爆料，他反指小偉離職1年帶走公司60萬元，之後又再回公司，月領8萬元還可以上班看股票、玩遊戲，還配一台奧迪給他，館長反問：「如果那麼委屈、10年前我對他這樣，他怎麼還能待在公司月領高薪？然後現在跟我講說我性騷擾他、來我家跟我老婆做愛？」

館長控3人計畫已久只想要錢 心疼館嫂被利用但不想出面對質

館長說他考量對方有家庭、小孩，他們有困難所以持續給他們金援，不是因為被爆料才給錢，「錢早就被你們拿光了」，並控訴對方曝光的錄音檔都只有對他們有利的，勒索金錢的部分都沒有公開，直指他們都是為了錢策劃這一切，全都是早就計畫好要套他的話，反過來問大家「怎麼會有人這樣搞？」

館長還提到，對方恐嚇和他要2千萬，說手上有他的A片，他坦言「我以前手機的確有我自己A片」，有脫衣服露出生殖器的畫面，而他手機的放在辦公室，不知他們怎麼對他手機動手機。

館長一再強調3人就是要錢，否認所有的指控，反嗆他們講的話「狗都不聽」。對於這次風波涉及到她館嫂，他難過地說自己很不想流淚，但透露自己那天抱著老婆哭「我哭得像個孩子」，心疼她被拿來利用，而老婆還反過安慰他，希望他把孩子顧好、度過這次難關，「整件事情阿館就是個受害者」。不過他也說，他不會和3人對質，認為講了也沒用，信者恆信、不信者恆信，講了反而造就了對方，而且最近忙著做生意，法律問題都交給律師處理。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

